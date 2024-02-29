Когда в Казахстан придет настоящая весна, рассказали синоптики

Весна в Казахстане в этом году наступит несколько позже, чем в календарные сроки: потепление ожидается лишь во второй половине марта - начале апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков "Казгидромет", приход весны в этом году на большей части Казахстана ожидается лишь во второй половине марта - начале апреля.

Отмечается, что в южных регионах март начнется с теплых весенних дней, но затем вновь вернутся холода, со смешанными осадками. Так, в конце первой декады в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях прогнозируется временами сильный дождь, а в горных районах юга, юго-востока РК возможен переход в мокрый снег.

В северных областях Казахстана март будет продолжением зимы. В течение месяца ожидается по-зимнему холодная погода, со снегопадами, метелями, частыми гололедными явлениями и туманами. Весна будет напоминать о себе только в некоторые дни.

В первой декаде прогнозируется повышение температурного фона:

на северо-западе, севере, центре страны ночью - от -5…-17°С до -3…-8°С, днем - от -1…-7°С до -2…+3°С;

на востоке ночью - от -20…-35°С до -3…-13°С, днем - от -3…-12°С до -2…+5°С;

в южных и юго-западных регионах ночью - от 0…-10°С до -3…+5°С, днем - от 0…+7°С до +7…+15°С, на крайнем юге - до +18°С. В конце декады прогнозируется небольшой спад температуры воздуха.

Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха:

в северной половине ночью - от -17…-27°С до -3…-13°С, днем - от -7…-12°С до -1…-6°С;

в южной половине ночью - от 0…+10°С до -5…-15°С, днем - от +10…+20°С до 0…+8°С.

По-весеннему теплая погода установится только в третьей декаде марта, когда в дневные часы столбики термометров достигнут отметки:

в северной половине РК ночью - -5…+3°С, днем - +3…+13°С;

в южной половине ночью - +2…+10°С, днем - +15…+21°С.

По данным синоптиков, в марте средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1°С - на крайнем юге страны.

Количество осадков в марте также прогнозируется в пределах нормы на большей части Казахстана, больше нормы - в Восточно-Казахстанской области, в восточной половине области Абай, на востоке Павлодарской и области Жетiсу, на юге и востоке Алматинской области.

Ранее синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня – с 29 февраля по 2 марта. Потепление прогнозировалось только на западе страны. Отмечалось, что по календарю наступает весна, но зима не хочет уступать свои права.

Так, на предстоящих выходных большая часть страны будет находится под влиянием обширного антициклона, и сохранится погода без осадков, на юг и север Казахстана будут влиять два циклона, принося с собой осадки, усиление ветра, и сохраняя отрицательный температурный фон.