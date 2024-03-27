Дожди и до 20 градусов тепла ждут жителей казахстанских мегаполисов в среду

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 27 марта - в двух мегаполисах обещают дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 20 градусов, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 5 градусов, ночью температура снизится до 1 градуса. Скорость ветра – 5,8 м/с.

В Шымкенте также ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 20 градусов, ночью опустятся до 13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,5 м/с.