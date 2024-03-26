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Ряд людей наказали после скандальной поездки на ЕНТ на тракторе в ЗКО

Опубликовано:

Школьники на тракторе
Школьники на тракторе. Кадр из видео: instagram/lukpan_akhmedyarov

История с ехавшими на тракторе на ЕНТ школьниками получила продолжение. После случившегося выговор получили руководство школы и села Муратсай, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.

История с ехавшими на ЕНТ школьниками получила продолжение. В пресс-службе акимата Западно-Казахстанской области сообщили, что, как оказалось, администрация школы и родители учащихся не уведомили местный акимат и полицию об отправке детей на ЕНТ на тракторе.

"По данному факту рассматривался вопрос об ответственности местного акимата, руководства школы, а также водителя транспортного средства. Все получили выговоры", - сообщили в акимате.

Здесь же поспешили пояснить, почему школьников все же решили везти на тракторе.

По данным акимата, в последние дни в регионе интенсивно таял снег, а потом и вовсе пошел дождь, из-за чего и ухудшилось состояние районной дороги, по которой детей везли в город на ЕНТ.

Отмечается, что сейчас в процессе подготовки проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта подъездной дороги, а для начала работ из бюджета выделены соответствующие средства. Проект планируется реализовать в 2024-2025 годах.

Ранее в Сети распространялось видео, на котором сельских школьников ЗКО везут в город на тракторе для сдачи ЕНТ. Видео прокомментировали в управлении образования области, объяснив это тем, что родители сами решили нанять частное лицо, чтобы отвезти детей для сдачи пробного ЕНТ в Уральск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2073648-ryad-lyudey-nakazali-posle-skandalnoy-poezdki-na-ent-na-traktore-v-zko/

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