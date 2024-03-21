Праздник на улицах Алматы: как в городе отмечают Наурыз (видео)

В Алматы продолжаются мероприятия в честь праздника Наурыз. Фотографиями с мест празднования делится пресс-служба акимата мегаполиса, передает NUR.KZ.

Праздничные мероприятия в честь Наурыза в Алматы начались с каравана "Көш. Наурыз – думан".

По улицам города было организовано театрализованное прохождение каравана, которое стало прологом к основной концертной программе в рамках мероприятий Наурызнама. Отмечается, что в караване приняли участие более тысячи человек в образах казахских батыров, беркутчей и акынов.

Шествие батыров. Фото: акимат Алматы

Шествие батыров. Фото: акимат Алматы

Также для жителей и гостей города были представлены юрты на колесах, куйме невесты, верблюдов, груженных шелком, парчой, коврами, а также символы семи сокровищ казахского народа – "жеті қазына".

Юрта на колесах. Фото: акимат Алматы

Праздничное шествие в Алматы. Фото: акимат Алматы

Далее после каравана на площади Астана состоялся праздничный концерт "Наурыз – береке бастауы", начавшийся с музыкальной композиции и театрализованной постановки "Наурыз шашу".

На сцене выступили порядка 500 артистов, среди которых были Әзімбек Байлин, Ұшқын Жамалбек, Әсет Есжан, фольклорно-этнографический оркестр "Сазген сазы", "Алатау театры", танцевальные коллективы "Салтанат", "Шаттық", "Жетісу", "Бақыт", хор "Концепт", Ерлан Рысқали, Тамара Асар, Айгуль Елшибаева, Диас Мұратқан, Каракат Абильдина, Ерке Есмахан, Райм, Дильназ Ахмадиева, Роман Ким, Карина Абдуллина, Айгүл Қосанова, Олег Никитин, Алексей Лодочников, Анна Уварова и многие другие артисты. Сюрпризом для гостей в рамках концерта стало выступление Димаша Кудайбергена.

Димаш Кудайберген на сцене. Фото: t.me/aqorda_resmi

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, насыщенная концертная программа с 12:15 до 15:00 продолжится выступлениями таких артистов, как группа JasStars, Сүлеймен Ибрагимов, Женис Ыскакова, группа МузАрт Life, Сая Махамбет, группа "Асыл", Мади Рымбаев, Нуржан Тажикенов, Райм Уайс, Инжу, Айжан Нұрмағамбетова, группа IL Canto, группа "Дервиши", группа Alau, группа "Алашұлы", Али Окапов, группа "Жігіттер", Мөлдір Әуелбекова.

Далее c 15:00 до 17:00 состоятся выступления фольклорно-этнографического оркестра "Сазген сазы" и артистов "Алматы әуендері".

Также с 18:00 до 22:00 после часового технического перерыва начнется фестиваль Zhuldyzdy Almaty с участием известных артистов.

Для зрителей выступят: ансамбль "Досмұқасан", группа "Уркер", Сейфуллин Жолбарыс, Нурсултан Байгун, Райым Уайыс, Мөлдір Әуелбекова & Rabat ethno fusion, Жігер Ауыпбаев, Дана Кентай, группа "Диета KZ", "Жігіттер" тобы, Aybekman, Adil, Әбдіжаппар Әлқожа. В завершение концерта прозвучат такие популярные песни, как "Сен менің адамымсың", "Байқа", "Ақ келін", "Перзент сыры", "Бәрі дұрыс па?" и "Алматы түні" в исполнении Кайрата Нуртаса.

Между тем, праздничные мероприятия также проходят на площади Абая. Здесь для гостей и жителей представлен международный фестиваль Nauryz Fest, объединяющий культуру и традиции стран, празднующих Наурыз.

Nauryz Fest в Алматы. Фото: Акорда

Шатры-мастерские в Алматы. Фото: Акорда

Этноаул в Алматы. Фото: Акорда

Фестиваль под одним шаныраком объединяет традиции празднования Наурыз мейрамы Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Турции, Монголии и Башкортостана.

Зарубежные гости наряду с Казахстаном представляют на фестивале свое декоративно-прикладное искусство, традиции и обычаи, народную музыку.

На площади Абая установлены шатры-мастерские стран-участниц, кулинарные павильоны с различными национальными кухнями и фудкорт, сцена с шаныраком.

Также здесь 22 марта пройдет вечерний концерт с 19:00 до 22:00 с участием звезд казахстанской эстрады.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Алматы, в ходе торжественного мероприятия на площади "Астана" поздравил всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз.

В ходе выступления глава государства отметил особую роль Алматы, подчеркнув, что город является золотой колыбелью нашего суверенитета, является ныне крупнейшим духовным, научным и экономическим центром страны.

Он также сообщил о реализации 4 масштабных проектов. В частности, говорилось о модернизации ряда теплоцентралей и инженерных сетей, необходимости построить и отремонтировать 12 тысяч километров дорог. В этом году 300 тысяч человек будут обеспечены природным газом. Для жителей сел и районов будет запущена новая жилищная программа. По словам главы государства, ставка по займу для граждан из социально уязвимых слоев населения составит не более 7 процентов. Значительно увеличится количество арендного жилья.

Сегодня перед алматинцами в честь праздника также выступил Димаш Кудайберген.

Также президент Токаев сегодня посетил фестиваль "Наурыз Фест". Отмечается, что творческое мероприятие объединило под одним шаныраком культуру и традиции стран, празднующих Наурыз, включая Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Турцию, Монголию и Башкортостан. Зарубежные гости представили свое декоративно-прикладное искусство, традиции и обычаи, народную музыку.

Напомним, Наурыз отмечают в Казахстане и по всему миру. Сегодня, 21 марта, в нашей республике празднуется Ынтымақ күні, что означает День солидарности