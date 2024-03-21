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Димаш Кудайберген выступил на площади в Алматы перед Токаевым (фото)

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген на сцене. Фото: t.me/aqorda_resmi

Димаш Кудайберген выступил на площади в Алматы перед жителями города и Касым-Жомартом Токаевым. Фото с выступления артиста опубликовала Акорда, передает NUR.KZ.

Сегодня в Алматы на площади "Астана" состоялось торжественное мероприятие в честь празднования Наурыза. Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в южной столице, со сцены поздравил всех казахстанцев со светлым праздником.

Затем президент вместе с собравшимися на площади горожанами посмотрел праздничный концерт, на котором, судя по опубликованным в Телеграм-канале Акорды снимкам, выступил Димаш Кудайберген.

Касым-Жомарт Токаев и Ерболат Досаев на площади в Алматы
Касым-Жомарт Токаев, Ерболат Досаев на площади в Алматы. Фото: akorda.kz

Отметим, что буквально вчера Димаш Кудайберген в соцсетях сообщил, что летит из Сеула в Алматы на празднование Наурыза.

Как ранее сообщали в акимате города, 21 и 22 марта в Алматы на площади "Астана" с 11:00 до 22:00 для жителей и гостей города будут выступать артисты театров, звезды эстрады, известные группы и инструментальные ансамбли. В числе выступающих заявлены Кайрат Нуртас, ансамбль "Дос-Мұқасан", группа "Уркер", Ерке Есмахан, RaiM, Дильназ Ахмадиева, Али Окапов, Молдир Ауелбекова и многие другие, однако Димаш в этом анонсе не фигурировал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2071887-dimash-vystupil-na-ploschadi-v-almaty-pered-tokaevym-foto/

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