Димаш Кудайберген выступил на площади в Алматы перед Токаевым (фото)

Димаш Кудайберген выступил на площади в Алматы перед жителями города и Касым-Жомартом Токаевым. Фото с выступления артиста опубликовала Акорда, передает NUR.KZ.

Сегодня в Алматы на площади "Астана" состоялось торжественное мероприятие в честь празднования Наурыза. Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в южной столице, со сцены поздравил всех казахстанцев со светлым праздником.

Затем президент вместе с собравшимися на площади горожанами посмотрел праздничный концерт, на котором, судя по опубликованным в Телеграм-канале Акорды снимкам, выступил Димаш Кудайберген.

Касым-Жомарт Токаев, Ерболат Досаев на площади в Алматы. Фото: akorda.kz

Отметим, что буквально вчера Димаш Кудайберген в соцсетях сообщил, что летит из Сеула в Алматы на празднование Наурыза.

Как ранее сообщали в акимате города, 21 и 22 марта в Алматы на площади "Астана" с 11:00 до 22:00 для жителей и гостей города будут выступать артисты театров, звезды эстрады, известные группы и инструментальные ансамбли. В числе выступающих заявлены Кайрат Нуртас, ансамбль "Дос-Мұқасан", группа "Уркер", Ерке Есмахан, RaiM, Дильназ Ахмадиева, Али Окапов, Молдир Ауелбекова и многие другие, однако Димаш в этом анонсе не фигурировал.