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Наурыз отмечают в Казахстане

Опубликовано:

Празднование Наурыза
Наурыз. Фото: акимат Алматы

Наурыз отмечают в Казахстане и по всему миру. Сегодня, 21 марта, в нашей республике празднуется Ынтымақ күні, что означает День солидарности, передает NUR.KZ.

Весенний праздник Наурыз — символ обновления, рождения новой жизни, новых возможностей. Он посвящен плодородию, торжеству любви и дружбы.

С этого года по предложению главы государства празднование Наурыза в Казахстане проводится в новом формате – мероприятия проводятся с 14 по 23 марта, а называется этот период Наурызнама. При этом внедрение нового формата не означает увеличение количества выходных дней в Казахстане.

В этом году праздничные дни выпадают на четверг, пятницу и субботу. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут подряд 5 дней - с 21 по 25 марта включительно. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, отдых продлится с 21 по 24 марта. 25 (понедельник) - рабочий день.

Сегодня, 21 марта, – Ынтымақ күні. Как сообщается в Телеграм-канале Министерства культуры, этот день несет в себе воспоминание о прошлом, понимание важности вклада наших предков в формирование и сохранение настоящего. Это время памяти важных для страны исторических событий и достижений нации, а также символизирует важность объединения различных групп и общественных слоев в стране.

"Благодаря прочному единству мы укрепили свою Независимость и создали условия для улучшения благосостояния народа. Наша позиция: "Единство нации – в ее многообразии" Мы продолжим создавать условия для развития языков и культуры всех этнических групп в нашей стране", – говорил глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана.

Данный день способствует созданию консолидирующей атмосферы, подчеркиванию общих ценностей и гражданской идентичности.

Мероприятия в Ынтымақ күні будут отражать всю разносторонность культуры страны и творческого потенциала.

"От праздничных выступлений творческих коллективов до гастрофестиваля блюд национальной кухни, от массовых соревнований по национальным видам спорта до открытых пространств для творчества – все это будет напоминанием о том, как многообразие может соединить нас в единое целое", – отметили в Минкульте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2071776-nauryz-otmechayut-v-kazahstane/

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