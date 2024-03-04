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Эзотерика

Пять сел отказались от алкоголя в Туркестанской области

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Стражи порядка в Туркестанской области
Полицейские. Кадр из видео: polisia.kz

В Туркестанской области полицейский рассказал о своих методах профилактики преступлений. В частности, он призывает сограждан отказаться от алкоголя, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, Мерей Алиев - участковый инспектор отдела полиции Ордабасинского района. Его рабочий день начинается с обхода вверенного ему административного участка. Эту службу он несет уже семь лет.

По словам полицейского, его важнейшая задача - наладить контакты с гражданами и принять профилактические меры для недопущения каких-либо правонарушений среди населения.

Если у местных жителей возникают какие-либо вопросы, то они могут напрямую обратиться к стражу порядка, позвонив на мобильный телефон. Сельчане доверяют полицейскому, который предан своей работе и прилагает все усилия для решения их проблем.

Участковый инспектор разъясняет гражданам о проекте безалкогольного села и о возможных преступлениях, связанных с употреблением спиртного, а также о мошенничестве и мелком хулиганстве.

"Если рейд, то приглашаю к участию старейшин села, посещаю учебные заведения, провожу встречи со школьниками, лично принимаю граждан, обхожу квартиры и часто общаюсь с жителями, эти методы являются важными в направлении недопущения преступлений", - рассказал полицейский Мерей Алиев.

Стоит отметить, что в районе, где работает старший участковый инспектор полиции, от алкоголя отказались уже в пяти селах. В результате там не произошло ни одного преступления.

Ранее сообщалось о селе Талап, расположенном в области Ұлытау, которое можно назвать образцовым. За последние годы там не случилось ни одного даже мелкого правонарушения. Старожилы уверены, что во многом это заслуга сельского полицейского.

А в Восточно-Казахстанской области жители четырех сел отказались от алкоголя. Результатом трезвого образа жизни в населенных пунктах также стало отсутствие правонарушений.

Стало известно и о селе Когалы в Туркестанской области, жители которого решили полностью отказаться от спиртных напитков и сигарет. После этого в населенном пункте не было зарегистрировано ни одного преступления и ни одного развода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064270-pyat-sel-otkazalis-ot-alkogolya-v-turkestanskoy-oblasti/

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