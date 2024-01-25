"Полгода работал на авторитет": как в селе Талап искоренили преступность

Село Талап можно назвать образцовым. За последние годы там не случилось ни одного даже мелкого правонарушения. Старожилы уверены, что во многом это заслуга сельского полицейского, передает NUR.KZ со ссылкой ДП области Ұлытау.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в селе Талап проживают всего 700 человек. Жители хорошо знают друг друга. Они живут размеренной сельской жизнью, наполненной заботами о хозяйстве, доме, семье. Конечно, случаются инциденты. Но на страже мирной жизни всегда стоит местный участковый инспектор.

Ганибет Исатаев почти 3 года работает в Талапе и лично знаком с каждым жителем села. Общение с людьми, внимание и индивидуальный подход - вот залог успешной работы, уверен он.

"Полгода я работал на свой авторитет. Жители присматривались, оценивали мои действия. Конечно, в первое время были трудности. Но у меня немалый опыт службы. Семь лет был участковым в Жезказгане. Азы профессии помог освоить мой наставник Нурбол Утембаев. Работаю по уставу, при этом стараюсь быть ближе к людям, к их проблемам. Все это помогает наладить контакт", - рассказал участковый инспектор полиции.

Ганибет Исатаев расставил верные приоритеты в своей работе. Сельчане относятся к участковому с уважением. Они отмечают, что с его появлением в селе стало больше порядка.

"У нас теперь порядок здесь, во-первых. И воровства сейчас нет. Ни скот не воруют, ни баранов, ни коз, никого. Раньше было такое. И курей, и гусей крали, все на свете. Сейчас этого у нас нет. Вот за два года я не слыхала, чтобы у нас что-нибудь пропало. Вежливый, во-вторых. Бывает, что вот даже надо вызвать, он без разговора. Он не смотрит, день, ночь это. У него порядок идеальный", - поделилась жительница села Талап Аксиния Аретная.

Аксиния Васильевна живет в селе едва не дольше всех. Рассказывает, что повидала много разных участковых. Не у всех получалось сойтись с людьми, стать, так сказать, "народным" полицейским. А вот нынешний участковый сумел.

"Только бы подольше здесь поработал. Не хотим, чтобы перевели его в другое место. Как родной нам стал", - говорят старожилы.

Ранее стало известно, что в Актюбинской области 14 сел признали самыми безопасными для жизни. За два года в них не зафиксировано ни одного преступления. Местный участковый занят ежедневным объездом территории и профилактической работой с населением.

Также сообщалось о четырех селах в Восточно-Казахстанской области, где не было зарегистрировано ни одного правонарушения. Причиной этого стало то, что жители отказались от употребления алкоголя.

А жители села Когалы Туркестанской области тоже решили полностью отказаться от спиртных напитков и сигарет. После этого в населенном пункте не было зарегистрировано ни одного преступления и ни одного развода.