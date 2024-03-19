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Стало известно, какие села могут получить статус города в Казахстане

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Дома, расположенные в поселке
Село. Иллюстративное фото: Snapshot-photography / Ullstein bild / Getty Images

Список казахстанских сел, которые могут получить статус города в Казахстане, составили в Министерстве нацэкономики РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МНЭ.

В список сел, которые могут получить статус города в Казахстане, вошли:

  • село Каргалы (Алматинская область), население - 30 769 человек;
  • село Өтеген батыр (Алматинская область), население - 35 450 человек;
  • село Боралдай (Алматинская область), население - 37 500 человек;
  • село Узынагаш (Алматинская область), население - 43 319 человек;
  • село Сарыкемер (Жамбылская область), население - 32 962 человек;
  • село Кордай (Жамбылская область), население - 39 279 человек;
  • село Жанакорган (Кызылординская область), население - 31 368 человек;
  • поселок Шиели (Кызылординская область), население - 36 745 человек;
  • село Айтеке би (Кызылординская область), население - 45 608 человек;
  • село Кызылтобе (Мангистауская область), население - 30 852 человек;
  • село Атамекен (Мангистауская область), население - 34 500 человек;
  • село Мангистау (Мангистауская область), население - 35 604 человек;
  • село Баскудук (Мангистауская область), население - 37 949 человек;
  • село Рахат (Мангистауская область), население - 43 731 человек;
  • село Бейнеу (Мангистауская область), население - 59 238 человек;
  • село Манкент (Туркестанская область), население - 32 713 человек;
  • село Аксукент (Туркестанская область), население - 38 102 человек;
  • село Карабулак (Туркестанская область), население - 53 093 человек.

Напомним, глава МНЭ Нурлан Байбазаров сообщил, что в Казахстане насчитывается 6 256 сельских населенных пунктов, в которых проживают 7,6 млн человек, что составляет 38,4% от общей численности населения страны.

Он отметил, что работа по присвоению селам статуса города ведется, но конкретного решения еще нет.

Кроме того, вице-министр нацэкономики Бауыржан Кудайбергенов на брифинге в кабмине рассказал, какие города рискуют потерять свой статус.

Ранее несколько казахстанских сел уже стали городами. В январе 2020 года в Костанайской области появился новый город Тобыл.

Летом 2021 года село Косшы в Акмолинской области стало городом областного значения.

В мае 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Капшагая в Алматинской области в Қонаев, который стал административным центром региона.

В январе этого года село Жетыген Алматинской области тоже стало городом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2070921-stalo-izvestno-kakie-sela-mogut-poluchit-status-goroda-v-kazahstane/

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