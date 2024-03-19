Стало известно, какие села могут получить статус города в Казахстане

Список казахстанских сел, которые могут получить статус города в Казахстане, составили в Министерстве нацэкономики РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МНЭ.

В список сел, которые могут получить статус города в Казахстане, вошли:

село Каргалы (Алматинская область), население - 30 769 человек;

село Өтеген батыр (Алматинская область), население - 35 450 человек;

село Боралдай (Алматинская область), население - 37 500 человек;

село Узынагаш (Алматинская область), население - 43 319 человек;

село Сарыкемер (Жамбылская область), население - 32 962 человек;

село Кордай (Жамбылская область), население - 39 279 человек;

село Жанакорган (Кызылординская область), население - 31 368 человек;

поселок Шиели (Кызылординская область), население - 36 745 человек;

село Айтеке би (Кызылординская область), население - 45 608 человек;

село Кызылтобе (Мангистауская область), население - 30 852 человек;

село Атамекен (Мангистауская область), население - 34 500 человек;

село Мангистау (Мангистауская область), население - 35 604 человек;

село Баскудук (Мангистауская область), население - 37 949 человек;

село Рахат (Мангистауская область), население - 43 731 человек;

село Бейнеу (Мангистауская область), население - 59 238 человек;

село Манкент (Туркестанская область), население - 32 713 человек;

село Аксукент (Туркестанская область), население - 38 102 человек;

село Карабулак (Туркестанская область), население - 53 093 человек.

Напомним, глава МНЭ Нурлан Байбазаров сообщил, что в Казахстане насчитывается 6 256 сельских населенных пунктов, в которых проживают 7,6 млн человек, что составляет 38,4% от общей численности населения страны.

Он отметил, что работа по присвоению селам статуса города ведется, но конкретного решения еще нет.

Кроме того, вице-министр нацэкономики Бауыржан Кудайбергенов на брифинге в кабмине рассказал, какие города рискуют потерять свой статус.

Ранее несколько казахстанских сел уже стали городами. В январе 2020 года в Костанайской области появился новый город Тобыл.

Летом 2021 года село Косшы в Акмолинской области стало городом областного значения.

В мае 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Капшагая в Алматинской области в Қонаев, который стал административным центром региона.

В январе этого года село Жетыген Алматинской области тоже стало городом.