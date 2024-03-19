Стало известно, какие села могут получить статус города в Казахстане
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Список казахстанских сел, которые могут получить статус города в Казахстане, составили в Министерстве нацэкономики РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МНЭ.
В список сел, которые могут получить статус города в Казахстане, вошли:
- село Каргалы (Алматинская область), население - 30 769 человек;
- село Өтеген батыр (Алматинская область), население - 35 450 человек;
- село Боралдай (Алматинская область), население - 37 500 человек;
- село Узынагаш (Алматинская область), население - 43 319 человек;
- село Сарыкемер (Жамбылская область), население - 32 962 человек;
- село Кордай (Жамбылская область), население - 39 279 человек;
- село Жанакорган (Кызылординская область), население - 31 368 человек;
- поселок Шиели (Кызылординская область), население - 36 745 человек;
- село Айтеке би (Кызылординская область), население - 45 608 человек;
- село Кызылтобе (Мангистауская область), население - 30 852 человек;
- село Атамекен (Мангистауская область), население - 34 500 человек;
- село Мангистау (Мангистауская область), население - 35 604 человек;
- село Баскудук (Мангистауская область), население - 37 949 человек;
- село Рахат (Мангистауская область), население - 43 731 человек;
- село Бейнеу (Мангистауская область), население - 59 238 человек;
- село Манкент (Туркестанская область), население - 32 713 человек;
- село Аксукент (Туркестанская область), население - 38 102 человек;
- село Карабулак (Туркестанская область), население - 53 093 человек.
Напомним, глава МНЭ Нурлан Байбазаров сообщил, что в Казахстане насчитывается 6 256 сельских населенных пунктов, в которых проживают 7,6 млн человек, что составляет 38,4% от общей численности населения страны.
Он отметил, что работа по присвоению селам статуса города ведется, но конкретного решения еще нет.
Кроме того, вице-министр нацэкономики Бауыржан Кудайбергенов на брифинге в кабмине рассказал, какие города рискуют потерять свой статус.
Ранее несколько казахстанских сел уже стали городами. В январе 2020 года в Костанайской области появился новый город Тобыл.
Летом 2021 года село Косшы в Акмолинской области стало городом областного значения.
В мае 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Капшагая в Алматинской области в Қонаев, который стал административным центром региона.
В январе этого года село Жетыген Алматинской области тоже стало городом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2070921-stalo-izvestno-kakie-sela-mogut-poluchit-status-goroda-v-kazahstane/