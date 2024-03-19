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Какие города могут потерять свой статус в Казахстане

Опубликовано:

Дорога в селе
Село. Иллюстративное фото: Christian Adams/Getty Images

Вице-министр нацэкономики Бауыржан Кудайбергенов на брифинге в кабмине рассказал, какие города рискуют потерять свой статус, передает NUR.KZ.

Бауыржан Кудайбергенов сообщил, что в Казахстане есть 13 городов, где проживает меньше 10 тыс. человек.

"Это такие города, как Шар, Казалинск и другие города. Порядок такой же - маслихат с акиматом вместе с населением должны решить вопрос изменения статуса", - сообщил он.

Ранее глава МНЭ сообщил, что в Казахстане насчитывается 6 256 сельских населенных пунктов, в которых проживают 7,6 млн человек, что составляет 38,4% от общей численности населения страны.

Он же рассказал, какие села могут получить статус города в Казахстане.

Также стоит напомнить, что в Казахстане продолжают появляться новые города. Например, в январе 2020 года в Костанайской области появился новый город Тобыл.

Летом 2021 года село Косшы в Акмолинской области стало городом областного значения.

В мае 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Капшагая в Алматинской области в Қонаев, который стал административным центром региона.

В январе этого года село Жетыген тоже стало городом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2070843-kakie-goroda-mogut-poteryat-svoy-status-v-kazahstane/

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