Новые города могут появиться на карте Казахстана

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров сегодня на заседании правительства рассказал, сколько сел могут получить статус городов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что сейчас люди все чаще переезжают в крупные населенные пункты, а потому статус густонаселенных сел должен быть пересмотрен. Он поинтересовался, сколько сейчас таких сел по Казахстану.

"Сейчас в стране 112 сел с населением более 10 тыс. человек, из них в 18 населенных пунктах проживает более 30 тыс. человек. В законодательстве предусмотрены механизмы изменения их статуса.

Например, если численность населения будет превышать 10 тыс. человек в течение 3 лет, то областной маслихат имеет право изменить статус этих сел, то есть придать им статус города. Закон с такой нормой вступил в силу в 2021 году.

В настоящее время в областных акиматах рассматриваются обращения маслихатов. Но конкретного решения пока не принято, работа ведется", – заявил в ответ министр нацэкономики.

По его словам, такое решение принимают соответствующие региональные акиматы.

Добавим, что согласно закону "Об административно-территориальном устройстве РК" населенные пункты подразделяются на:

города республиканского значения , к которым относятся населенные пункты, имеющие особое государственное значение или численность населения более одного миллиона человек;

, к которым относятся населенные пункты, имеющие особое государственное значение или численность населения более одного миллиона человек; города областного значения , к которым относятся населенные пункты, являющиеся крупными экономическими и культурными центрами, имеющие развитую производственную и социальную инфраструктуру и численность населения более 50 тысяч человек;

, к которым относятся населенные пункты, являющиеся крупными экономическими и культурными центрами, имеющие развитую производственную и социальную инфраструктуру и численность населения более 50 тысяч человек; города районного значения , к которым относятся населенные пункты, на территории которых имеются промышленные предприятия, коммунальное хозяйство, государственный жилищный фонд, развитая сеть организаций образования и здравоохранения, культурно-просветительных и торговых объектов, с численностью населения не менее 10 тысяч человек;

, к которым относятся населенные пункты, на территории которых имеются промышленные предприятия, коммунальное хозяйство, государственный жилищный фонд, развитая сеть организаций образования и здравоохранения, культурно-просветительных и торговых объектов, с численностью населения не менее 10 тысяч человек; поселки , к которым относятся населенные пункты с численностью населения не менее 3 тысяч человек;

, к которым относятся населенные пункты с численностью населения не менее 3 тысяч человек; села – населенные пункты с численностью населения не менее 50 человек.

К поселкам также приравниваются населенные пункты, расположенные в местности, имеющей лечебное значение, с численностью населения не менее 2 тысяч человек, из которых число приезжающих ежегодно для лечения и отдыха составляет не менее половины. К ним относятся также дачные поселки, являющиеся местами летнего отдыха граждан, в которых не менее 25 процентов взрослого населения постоянно занимается сельским хозяйством.

Изменение статуса города осуществляется в случае несоответствия в течение 5 лет требованиям, описанным выше.

Изменение статуса села, поселка осуществляется в случае несоответствия в течение 3 лет требованиям, описанным выше.