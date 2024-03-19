Потратят ли на празднование Наурыза бюджетные деньги, ответили в Минфине

На брифинге правительства главу Минфина спросили, за чей счет в стране проводят праздничные мероприятия в честь Наурыза, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас на празднование Наурыза из бюджета не заложены деньги. (…) Массовые гуляния, возможно, проводятся за счет спонсорских средств, но не за счет бюджета. Ни одного тенге в бюджете нет (на празднования – прим. ред.)", - коротко пояснил министр финансов Мади Такиев.

Напомним, с этого года по предложению главы государства празднование Наурыза в Казахстане проводится в новом формате - мероприятия проводятся с 14 по 23 марта, а называется этот период Наурызнама.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время третьего заседания Национального курултая рассказал о своем виденье празднования Наурыза.

"Разумеется, это никоим образом не означает отказ от празднования Нового года, который мы продолжим встречать вместе с мировым сообществом. При этом будем повышать значимость Наурыз мейрамы и существенно обогащать его содержание", - заявил президент.

При этом в Минкультуры поясняли, почему внедрение нового формата не означает увеличение количества выходных дней в Казахстане.

Подчеркнем, что в этом году казахстанцев ждет три дополнительных выходных дня в связи с празднованием Наурыз мейрамы.

В этом году праздничные дни выпадают на четверг, пятницу и субботу. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут подряд 5 дней - с 21 по 25 марта включительно. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, отдых продлится с 21 по 24 марта. 25 (понедельник) - рабочий день.