Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Госорганам разрешат отбирать детей у родителей? В Минпросвете ответили на информацию

Опубликовано:

Родители с ребенком стоят на кухне
Родители. Иллюстративное фото: pexels.com

В Минпросвещения опровергли информацию о разрабатываемых нормах в Казахстане, согласно которым детей якобы могут забрать из их семей, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет по охране прав детей.

"В последнее время в социальных сетях распространяется информация о нормах, якобы позволяющих государственным органам отбирать детей из семей, которые рассматриваются в двух законопроектах по вопросам образования и защиты прав ребенка и по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

Вся информация касательно отобрания детей из семей, которая распространяется в социальных сетях, является недостоверной", – заявили в комитете по охране прав детей Минросвещения в Instagram.

В комитете отметили, что в этих законопроектах нет норм, связанных с вопросом отобрания детей из семей. Также там напомнили, что защита прав несовершеннолетнего при непосредственной угрозе его жизни или здоровью происходит согласно действующему законодательству и только в исключительных случаях реальной опасности.

Напомним, проект закона по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане депутаты мажилиса приняли в работу в конце января. Депутат Асхат Аймагамбетов отмечал, что законопроектом предлагается заводить дело на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы.

21 февраля в мажилисе в первом чтении одобрили законодательные поправки. Одно из нововведений – пожизненное лишение свободы педофилов и убийц детей.

Между тем депутат Елнур Бейсенбаев предложил ввести хирургическую кастрацию для педофилов. Замглавы МВД Игорь Лепеха прокомментировал предложение. А депутат Магеррам Магеррамов предложил создать в Казахстане государственный алиментный фонд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2069739-gosorganam-razreshat-otbirat-detey-u-roditeley-v-minprosvete-otvetili-na-informatsiyu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.