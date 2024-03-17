Госорганам разрешат отбирать детей у родителей? В Минпросвете ответили на информацию

В Минпросвещения опровергли информацию о разрабатываемых нормах в Казахстане, согласно которым детей якобы могут забрать из их семей, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет по охране прав детей.

"В последнее время в социальных сетях распространяется информация о нормах, якобы позволяющих государственным органам отбирать детей из семей, которые рассматриваются в двух законопроектах по вопросам образования и защиты прав ребенка и по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

Вся информация касательно отобрания детей из семей, которая распространяется в социальных сетях, является недостоверной", – заявили в комитете по охране прав детей Минросвещения в Instagram.

В комитете отметили, что в этих законопроектах нет норм, связанных с вопросом отобрания детей из семей. Также там напомнили, что защита прав несовершеннолетнего при непосредственной угрозе его жизни или здоровью происходит согласно действующему законодательству и только в исключительных случаях реальной опасности.

Напомним, проект закона по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане депутаты мажилиса приняли в работу в конце января. Депутат Асхат Аймагамбетов отмечал, что законопроектом предлагается заводить дело на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы.

21 февраля в мажилисе в первом чтении одобрили законодательные поправки. Одно из нововведений – пожизненное лишение свободы педофилов и убийц детей.

Между тем депутат Елнур Бейсенбаев предложил ввести хирургическую кастрацию для педофилов. Замглавы МВД Игорь Лепеха прокомментировал предложение. А депутат Магеррам Магеррамов предложил создать в Казахстане государственный алиментный фонд.