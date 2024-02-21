"Это проблема головы, а не других органов": замглавы МВД о хирургической кастрации педофилов в Казахстане

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса высказался о предложении депутата Елнура Бейсенбаева ввести в Казахстане хирургическую кастрацию педофилов, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались позицией вице-министра внутренних дел Игоря Лепехи относительно предложения депутата Елнура Бейсенбаева ввести хирургическую кастрацию для педофилов.

"Мой коллега с Минздрава говорит, что вопрос кастрации не является решением вопроса. Потому что педофилия - это проблема головы, а не других органов. Поэтому эту проблему надо рассматривать комплексно совместно со всеми заинтересованными госорганами", - сказал он.

По словам вице-министра, данное предложение будет обсуждаться, если депутаты предложат введение этой нормы.

"Моя позиция как человека - это одно, но решение этих проблем - дело совсем другое. Для этого должно быть заключение правительства. Свою позицию должны высказать все уполномоченные органы: и Генеральная прокуратура, и Министерство юстиции, и Минздрав.

Но я еще раз говорю, что у нас есть Конвенция против пыток, к которой Казахстан присоединился. Я не знаю, но мне кажется, что это все-таки является пытками.

Я сейчас сказал свое мнение. Раз уже решен вопрос, что эти лица будут пожизненно лишены свободы, то есть ли смысл тогда в этой кастрации? Если есть, то это надо обсуждать дополнительно", - резюмировал Игорь Лепеха.

Ранее в этом месяце мажилисмен Елнур Бейсенбаев на презентации проекта закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей предложил ввести хирургическую кастрацию педофилов.

Напомним, президент РК в своем послании народу поручил ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении детей.

Позже уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева предложила внести в Уголовный кодекс РК статью с ужесточением наказания за насилие над детьми.

В сентябре прошлого года стало известно о том, что в Казахстане разработали законопроект по обеспечению безопасности детей. Основные положения законопроекта предусматривали 55 позиций в 4 кодексах и 10 законах.

Также в декабре сообщалось о том, что в Казахстане ужесточат уголовное законодательство в сфере семейно-бытового насилия. Так, президентом Казахстана был утвержден план действий в области прав человека и верховенства закона, который состоит из 8 разделов, в том числе и раздел "Права ребенка".