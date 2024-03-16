Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

До 13 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Цветение
Цветение. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 16 марта. В одном из мегаполисов прогнозируется до +13 градусов. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 3 градусов тепла, а ночью опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют переменную облачность. Днем температура воздуха будет в районе -4 градусов, а ночью снизится до -12 градусов. Скорость ветра - 7,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается чистое небо. В дневное время столбики термометров могут подняться до 13 градусов тепла, а ночью опустятся до -5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,0 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане с 16 по 18 марта. Специалисты прогнозируют постепенное повышение температуры: в южной половине республики до +8...+20 градусов, в северной половине до 0...+8 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2069343-do-13-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Колмакова Виктория

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

До 13 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.