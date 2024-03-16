До 13 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 16 марта. В одном из мегаполисов прогнозируется до +13 градусов. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 3 градусов тепла, а ночью опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют переменную облачность. Днем температура воздуха будет в районе -4 градусов, а ночью снизится до -12 градусов. Скорость ветра - 7,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается чистое небо. В дневное время столбики термометров могут подняться до 13 градусов тепла, а ночью опустятся до -5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,0 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане с 16 по 18 марта. Специалисты прогнозируют постепенное повышение температуры: в южной половине республики до +8...+20 градусов, в северной половине до 0...+8 градусов.