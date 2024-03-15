Токаев высказался о хамстве водителей на дорогах

На заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о культуре вождения на дорогах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Говоря о "законе и порядке", как об одной из главных ценностей, которым должны следовать казахстанцы, Касым-Жомарт Токаев отметил хамство на дорогах.

"Одним из наглядных показателей уровня правовой культуры является практика вождения автомобилей нашими гражданами. За массовое нарушение правил дорожного движения и повсеместное хамство на дорогах мы ежегодно расплачиваемся очень дорогой ценой - жизнями и здоровьем тысяч людей, детей. Это трагедия не только для отдельных семей, но для всей нашей страны. Порядок есть там, где есть дисциплина", - заявил Токаев.

Президент подчеркнул, что каждый казахстанец должен понимать, что государство "никогда не допустит вседозволенности и хаоса".

Напомним, сегодня в Атырау состоялось третье заседание Национального курултая. Президент сегодня также высказался о вандализме, буллинге и агрессии среди населения, акцентировав внимание на случае с избиением водителя скорой в Караганде.

Токаев также высказался о людях, закутанных в черные одеяния, и казахстанцах, которые увлекаются бессмысленным потреблением контента в соцсетях.