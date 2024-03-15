Многие казахстанцы увлекаются бессмысленным потреблением контента в соцсетях, заявил Токаев

На заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев заявил, что многие дети и взрослые в Казахстане неразборчиво потребляют контент в интернете, передает корреспондент NUR.KZ.

"Нужно задействовать только полезные стороны современных информационных технологий. К сожалению, неразборчивое использование интернета оказывает негативное влияние на воспитание подрастающего поколения. Сегодня даже взрослые, не говоря уже о детях, чрезмерно увлекаются потреблением бессмысленного контента социальных сетей.

Мы, прежде всего, должны прививать молодежи любовь к чтению. Только так мы станем читающей нацией. На заре независимости, в тяжелые девяностые, библиотечное дело в нашей стране отошло далеко на задний план. Тогда были закрыты тысячи библиотек, мы лишились многомиллионного книжного фонда", - заявил Токаев.

Президент добавил, что в последние годы ситуацию пытаются исправить и анонсировал открытие в стране круглосуточных библиотек, как в других странах мира.

"Книги должны быть доступны читателям. Вы знаете, что на прошлогоднем заседании Курултая в Туркестане я говорил о важности строительства в Казахстане современных круглосуточных библиотек, которые существуют во многих странах.

В скором времени в Алматы и Астане будут возведены замечательные здания для таких библиотек. В целом, для развития этой сферы нужны другие комплексные меры", - добавил Токаев.