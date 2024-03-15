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Нарушения в "Теплотранзите": астанчане переплатили за тепло более 3 млрд тенге

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Женщина заполняет квитанцию
Квитанция. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand / Getty Images

Астанчане переплатили за тепло более 3 миллиардов тенге. После вмешательства антимонопольного ведомства тариф был снижен, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет по регулированию естественных монополий.

Как сообщает пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий, в ходе анализа деятельности "Астана-Теплотранзит" были выявлены нарушения.

Речь идет о необоснованно полученном доходе из-за увеличения объемов оказываемых услуг. Также сообщается о неправомерном использовании "Астана-Теплотранзит" средств тарифной сметы, направленных на объекты, не находящихся на балансе субъекта.

"В результате, Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Астана принял меры реагирования в соответствии с законом РК "О естественных монополиях", в части возврата необоснованно полученного дохода путем введения временного компенсирующего тарифа.

Таким образом восстановлены права потребителей на общую сумму 3 149 711 000 тенге, с учетом ставки рефинансирования", - говорится в сообщении.

Принятые меры, как заверили в ведомстве, повлекли к снижению тарифа на тепло для конечного потребителя на 8%.

Ранее сообщалось о том, что столичный ДКРЕМ отреагировал на возмущения астанчан. Тогда жители столицы, получив квитанции за январь, заметили завышенные счета за тепло и электроэнергию.

В столичном департаменте КРЕМ тогда поспешили сообщить, что на конечный чек повлияло не только повышение тарифа, но и температура наружного воздуха и, как следствие, увеличение объема потребления. Тогда же сообщалось, что на основании поступивших обращений, ДКРЕМ будет открыта внеплановая проверка в отношении субъекта-монополиста.

Напомним, летом прошлого года сообщалось о том, что в Астане планируется повысить тарифы на тепло более чем в два раза. Тогда тепловики объясняли повышение цен необходимостью средств на ремонт сетей.

Мы также писали, в каком регионе Казахстана в 2023 году сильнее всего выросли цены на коммунальные услуги. Отмечалось, что в столице холодная подорожала на 15,7%, водоотведение – на 15,5%, электроэнергия – на 7,6%, а газоснабжение – на 8%. А вот тарифы на центральное отопление оставались на тот момент без изменений.

Между тем, ранее сообщалось, что в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" поставщики комуслуг могут увеличить цены, но обязаны будут привести в порядок инфраструктуру и улучшить условия труда своих сотрудников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068983-narusheniya-v-teplotranzite-astanchane-pereplatili-za-teplo-bolee-3-mlrd-tenge/

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