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"Работа непростая": Досаев высказался о строительстве парковок в Алматы

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Машины стоят на парковке
Парковка. Иллюстративное фото: Barry Winiker/Getty Images

Проблему с нехватками парковочных мест в Алматы поднял житель города во время встречи Ерболата Досаева с населением Алатауского района, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе встречи с жителями Алатауского района аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию с парковками в городе.

Он отметил, что в настоящее время компания "Алматыпаркинг" находится на этапе становления. По его словам, парковочные места в городе – это большой вопрос, и сейчас проводится работа по расширению парковочных зон, возвращению земель, ранее отданных в аренду.

"Сейчас идет этап становления "Алматыпаркинга". Но сначала должны появиться парковочные места. На сегодня это один из важных вопросов и работа проводится. К сожалению, работа непростая, потому что необходимо вернуть земли, которые были ранее отданы", – отметил Досаев.

Также аким Алматы отметил, что количество парковочных мест будет увеличено до 30 тысяч в рамках нового мастер-плана транспортного каркаса Алматы.

"Концептуальное видение в рамках мастер-плана транспортного каркаса акимат представит. Планируется, что количество парковочных мест платной парковки будет свыше 30 тысяч, включая все районы, не только исторический центр. После этого мы готовы обсудить сотрудничество и с частными операторами", – подчеркнул Ерболат Досаев.

Отметим, в октябре прошлого года владельцы автомобилей в Алматы, живущие рядом с парковками, пожаловались на завышенные цены и нехватку мест.

В начале декабря стало известно, что акимат мегаполиса подготовил проект постановления, согласно которому в южной столице меняются правила организации платных автостоянок.

Так, в проекте содержится пункт, что коммунальная платная автостоянка (автопарковка) должна иметь дорожную разметку синего цвета. Кроме того, в правилах оговаривается оснащенность парковок автоматами для учета времени парковки.

С 11 декабря в Алмалинском районе Алматы заработали платные тротуарные парковки. Стоимость одного часа составила 100 тенге. Такое же нововведение вели еще в нескольких районах города.

Также, с начала этого года в международном аэропорту Алматы ввели новые тарифы на парковку на территории привокзальной площади и крытого парковочного комплекса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068710-rabota-neprostaya-dosaev-vyskazalsya-o-stroitelstve-parkovok-v-almaty/

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