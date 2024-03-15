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Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на весенних каникулах

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Школьники
Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Весенние каникулы для школьников в Казахстане начнутся 21 марта и продлятся до 31 марта включительно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

Весенние каникулы для казахстанских школьников продлятся с 21 по 31 марта включительно, сообщило Минпросвещения в официальном Telegram-канале.

"Весенние каникулы для школьников составят 11 дней и продлятся с 21 по 31 марта включительно", – говорится в сообщении министерства.

Напомним, что в этом году всех жителей Казахстана ждет три дополнительных выходных дня в связи с празднованием Наурыз мейрамы. В этом году праздничные дни выпадают на четверг, пятницу и субботу.

Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут подряд 5 дней – с 21 по 25 марта включительно. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, отдых продлится с 21 по 24 марта. 25 (понедельник) – рабочий день.

Ранее был назван главный символ праздника Наурыз – им стал тюльпан. Сообщалось, что утвержден уникальный логотип праздника.

Отметим, что в этом году Наурыз начали отмечать по-новому – целых 10 дней подряд с 14 марта. Здесь мы рассказали, как масштабный для казахстанцев праздник начали отмечать в Алматы, а тут – в Астане. В регионах также стартовали различные мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068680-skolko-dney-otdohnut-kazahstanskie-shkolniki-na-vesennih-kanikulah/

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