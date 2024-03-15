Наурыз по-новому: как в регионах Казахстана отпраздновали первый день Наурызнама (видео)

В этом году казахстанцы будут отмечать Наурыз по-новому - целых 10 дней подряд. Первый день празднования Наурызнама начался вчера с праздника Амал, передает "Первый канал "Евразия".

14 марта в Казахстане традиционно отмечают Көрісу күні - Амал мерекесі. В эти дни люди обычно прощают друг другу старые обиды, ходят в гости и сами накрывают дастарханы, приветствуют стариков, выражают наилучшие пожелания. Так в древности наш народ радовался тому, что зима закончилась благополучно.

Теперь этот праздник стал первым днем масштабного празднования Наурыза, которое получило название Наурызнама. Продлится оно до 23 марта.

"Раньше мы отмечали Наурыз один день, а теперь - целых 10. Это огромное счастье для казахского народа. Молодежь отмечает так эту радость, как не могли это делать наши предки. Пусть это будет примером для подрастающего поколения", - делятся казахстанцы своим мнением о Наурызнаме.

В честь праздника по улицам Актобе прошел парад бабушек в национальных костюмах. К исполнению народных песен ансамбля "Асыл әжелер" присоединились и горожане. Концерт продолжился у Дома культуры.

"У нас принято обниматься три раза. Нужно приготовить стол и ходить по гостям. Могу сказать, посещаем, как минимум, 30-40 домов", - рассказал актюбинка Бекзада Сегизбаева.

Менее масштабно, но очень ярко отметили праздник Амал в одном из районов города. Соседи установили юрту и угощали друг друга наурыз-коже и баурсаками.

"Это самый хороший праздник у нас в Казахстане. Люди друг друга прощают. У меня интернациональная семья, мы с женой 47 лет вместе, жена – казашка. Я - куйеу бала. Где куйеу бала, где жезде. Трое детей. Все дети закончили на казахском языке, так как это наш родной язык, на котором мы должны общаться", - поделился другой горожанин Анатолий Заянчуковский.

Телеканал КТК сообщает, что в соседней Западно-Казахстанской области праздник Көрісу в этом году тоже отметили с размахом. С раннего утра в Уральске на площади каждый район установил свою юрту, куда приглашали всех желающих. Кто-то сделал акцент на национальные угощения, кто-то организовал выставку предметов народного быта.

Во дворце культуры развернули выставку местных мастериц. Одна занимается национальной одеждой, другая – производством сыров, третья хвалится умением изготавливать пастилу из ягод и фруктов. В честь Наурыза сегодня даже шоколад в национальном стиле.

В этом году Көрісу күні масштабно отмечают не только на западе. Жители северного Казахстана в честь праздника устроили марш-бросок к соседям. Лучшие творческие коллективы отправились в гости к акмолинцам. А те – к ним навстречу. В итоге прямо посреди заснеженной степи на границе двух регионов развернулись концерт.

Напомним, декада Наурызнама будет состоять из следующих дней:

14 марта – Көрісу күні – отмечается праздник Амал. Праздник, который сохранился в западных регионах страны, теперь предлагается отмечать во всех регионах;

– отмечается праздник Амал. Праздник, который сохранился в западных регионах страны, теперь предлагается отмечать во всех регионах; 15 марта – День милосердия . Этот день будет посвящен благотворительности, милосердию и добрососедству;

. Этот день будет посвящен благотворительности, милосердию и добрососедству; 16 марта – День культуры и национальных традиций . Этот день будет посвящен пропаганде нашей культуры, искусства и национальных ценностей;

. Этот день будет посвящен пропаганде нашей культуры, искусства и национальных ценностей; 17 марта – День Шанырака . В этот день будут организованы культурные мероприятия, посвященные популяризации наших семейных ценностей, образцовым семьям, вопросам нравственного воспитания;

. В этот день будут организованы культурные мероприятия, посвященные популяризации наших семейных ценностей, образцовым семьям, вопросам нравственного воспитания; 18 марта – День национальной одежды . В декаде Наурызнама во всех регионах страны будут проведены различные мероприятия, направленные на популяризацию нашей национальной одежды;

. В декаде Наурызнама во всех регионах страны будут проведены различные мероприятия, направленные на популяризацию нашей национальной одежды; 19 марта – День обновления . В этот день было предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев;

. В этот день было предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев; 20 марта – День национальных видов спорта . В этот день во всех регионах страны организуются различные соревнования по национальным видам спорта;

. В этот день во всех регионах страны организуются различные соревнования по национальным видам спорта; 21 марта – День солидарности . Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу, пропагандировали мир и единство;

. Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу, пропагандировали мир и единство; 22 марта – Новый год. В этот день во всех регионах страны проводятся общенациональные культурно-спортивные мероприятия, организуются этно-аулы и различные ярмарки.

Подчеркнем, что в этом году казахстанцев ждет три дополнительных выходных дня в связи с празднованием Наурыз мейрамы. В этом году праздничные дни выпадают на четверг, пятницу и субботу. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут подряд 5 дней – с 21 по 25 марта включительно. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, отдых продлится с 21 по 24 марта. 25 (понедельник) – рабочий день.