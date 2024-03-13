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Назван главный символ Наурыза в Казахстане

Опубликовано:

Тюльпаны
Тюльпаны. Иллюстративное фото: pixabay.com

Тюльпан назвали главным символом праздника Наурыз в Казахстане. Уже утвержден уникальный логотипа праздника, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

Как сообщает Служба центральных коммуникаций в Telegram-канале, тюльпан назван главным символом Наурыза в Казахстане. Уже утвержден уникальный логотип и направлен во все регионы страны.

"Для народа тюльпан является ярким символом праздника Наурыз. Наши предки издавна почитали тюльпан и считали его райским цветком", - рассказал заместитель председателя Комитета культуры МКИ РК Сабит Барлыбаев.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане Наурыз начнут отмечать по-новому. Речь идет о том, чтобы увеличить время празднования до 10 дней - 14 по 23 марта. И назвать этот период Наурызнама.

Также мы писали, что в этом году сразу 14 выходных дней ждет казахстанцев в марте. В частности, Наурыз мейрамы в Казахстане празднуют 3 дня - с 21 по 23 марта.

В этом году праздничные дни выпадают на четверг, пятницу и субботу. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут подряд 5 дней - с 21 по 25 марта включительно. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, отдых продлится с 21 по 24 марта. 25 (понедельник) - рабочий день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2067726-nazvan-glavnyy-simvol-nauryza-v-kazahstane/

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