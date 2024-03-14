Убрать энергетики из аппаратов и не продавать их лицам младше 21 года хотят в Казахстане
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В кулуарах сената вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев подтвердил планы о запрете продажи энергетиков лицам младше 21 года в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Впервые о таком предложении в прошлом году заявила Ажар Гиният, занимавшая на тот момент должность министра здравоохранения – запрет энергетических напитков для тех, кому меньше 21 года, она объяснила вредом для здоровья молодежи.
Сегодня вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев подтвердил, что от плана по введению такого запрета не отказались.
"Энергетические напитки вредны – особенно для подрастающего поколения, в этой связи будет введено ограничение (продажи – прим.авт.) для лиц младше 21 года.
Кроме того, мы продвигаем норму о запрете продажи в вендинговых аппаратах и запрет рекламы", – заявил спикер.
Султангазиев добавил, что на энергетические напитки в Казахстане в будущем также планируют поднять налог, как и на сахаросодержащие продукты.
Напомним, ранее глава Минздрава объяснила, что поднять налог на продукты и напитки с сахаром хотят, чтобы спасти детей от ожирения.
При этом еще в 2022 году Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области говорил о проблемах пагубных привычек в казахстанском обществе. Он подчеркивал, что сейчас широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам.
В сентябре 2023 года мы рассказывали о подростке из Алматы, который перестал ходить и попал в больницу из-за энергетиков и фастфуда.
Как сообщали в управлении общественного здоровья города, 17-летний юноша поступил в Детскую городскую клиническую больницу №2 Алматы с предварительным диагнозом "гемофилия В".
Ранее у него был установлен низкий уровень 9 фактора свертывания крови. При осмотре врачи выявили высокую температуру, кровоточивость губ, язвочки в полости рта, боль в суставах, носовое кровотечение.
Привезли его на коляске, мальчик уже не мог ходить. Выяснилось, что подросток подсел на энергетические напитки и фастфуд, употребляя вредную пищу более полугода. Тем самым, по мнению врачей, он "посадил" свою печень.
Также в середине лета алматинский врач объясняла, чем опасны энергетики в жаркую погоду.
Мы также рассказывали, что произойдет с сердцем, если часто пить энергетики. По данным врача-кардиолога ГКЦ города Алматы Дильбар Аршидиновой, энергетические напитки могут вызывать различные сердечные проблемы.
Одна из основных проблем – это увеличение риска развития аритмий, таких как фибрилляция предсердий.
Врач ЗОЖ ГП №4 Алматы Улбосын Амиркенова, в свою очередь, назвала несколько потенциальных проблем со здоровьем, которые могут быть вызваны ежедневным употреблением энергетических напитков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068431-ubrat-energetiki-iz-apparatov-i-ne-prodavat-ih-litsam-mladshe-21-goda-hotyat-v-kazahstane/