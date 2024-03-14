Убрать энергетики из аппаратов и не продавать их лицам младше 21 года хотят в Казахстане

В кулуарах сената вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев подтвердил планы о запрете продажи энергетиков лицам младше 21 года в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Впервые о таком предложении в прошлом году заявила Ажар Гиният, занимавшая на тот момент должность министра здравоохранения – запрет энергетических напитков для тех, кому меньше 21 года, она объяснила вредом для здоровья молодежи.

Сегодня вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев подтвердил, что от плана по введению такого запрета не отказались.

"Энергетические напитки вредны – особенно для подрастающего поколения, в этой связи будет введено ограничение (продажи – прим.авт.) для лиц младше 21 года.

Кроме того, мы продвигаем норму о запрете продажи в вендинговых аппаратах и запрет рекламы", – заявил спикер.

Султангазиев добавил, что на энергетические напитки в Казахстане в будущем также планируют поднять налог, как и на сахаросодержащие продукты.

Напомним, ранее глава Минздрава объяснила, что поднять налог на продукты и напитки с сахаром хотят, чтобы спасти детей от ожирения.

При этом еще в 2022 году Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области говорил о проблемах пагубных привычек в казахстанском обществе. Он подчеркивал, что сейчас широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам.

В сентябре 2023 года мы рассказывали о подростке из Алматы, который перестал ходить и попал в больницу из-за энергетиков и фастфуда.

Как сообщали в управлении общественного здоровья города, 17-летний юноша поступил в Детскую городскую клиническую больницу №2 Алматы с предварительным диагнозом "гемофилия В".

Ранее у него был установлен низкий уровень 9 фактора свертывания крови. При осмотре врачи выявили высокую температуру, кровоточивость губ, язвочки в полости рта, боль в суставах, носовое кровотечение.

Привезли его на коляске, мальчик уже не мог ходить. Выяснилось, что подросток подсел на энергетические напитки и фастфуд, употребляя вредную пищу более полугода. Тем самым, по мнению врачей, он "посадил" свою печень.

Также в середине лета алматинский врач объясняла, чем опасны энергетики в жаркую погоду.

Мы также рассказывали, что произойдет с сердцем, если часто пить энергетики. По данным врача-кардиолога ГКЦ города Алматы Дильбар Аршидиновой, энергетические напитки могут вызывать различные сердечные проблемы.

Одна из основных проблем – это увеличение риска развития аритмий, таких как фибрилляция предсердий.

Врач ЗОЖ ГП №4 Алматы Улбосын Амиркенова, в свою очередь, назвала несколько потенциальных проблем со здоровьем, которые могут быть вызваны ежедневным употреблением энергетических напитков.