Основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек", назвали в Казахстане

Превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора - одни из частых нарушений, которые фиксируют камеры "Сергек" в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Sergek Group.

Как сообщили в пресс-службе Sergek Group, основными видами нарушений ПДД, которые фиксирует система "Сергек" на дорогах Казахстана являются:

превышение скорости;

проезд на запрещающий сигнал светофора;

нарушение линий дорожной разметки и знаков (стоп-линия, проезд по автобусной полосе, остановка в неположенном месте, не уступил дорогу пешеходу, сплошная линия, запрещенный путь грузовых ТС, стоянка запрещена, движение по одностороннему и т.д.).

В пресс-службе уточнили, что нарушение проезда по автобусным линиям фиксируется только в тех городах, на дорогах которых эта разметка присутствует. Например, в Астане или Алматы.

Кроме того, в Sergek Group напомнили, что список фиксируемых нарушений зависит от конкретного города и может отличаться от региона к региону.

Напомним, в начале марта в Алматы появились специализированные транспортные камеры "Сергек". Они имеют более высокое разрешение и поляризационный фильтр, который противодействует бликам на стекле.

В декабре прошлого года в Алматы в пилотном режиме системы общественной и дорожной безопасности камеры "Сергек" начали фиксировать водителей, игнорировавших людей на пешеходных переходах.

А в конце ноября четыре камеры аппаратно-программного комплекса "Сергек" с ограничением скоростного режима в 40 км/ч появились на автодороге Медеу — Шымбулак.

В октябре в соцсетях появились кадры с камерами "Сергек" на общественном автобусе в Караганде.

В компании рассказали, что в Караганде устройство в пилотном режиме используется на маршрутном автобусе, записывает события по нарушению скоростного режима и передает на сервер без выписки штрафов.

Согласно информации на официальном сайте разработчика, "Сергек" – интеллектуальная система видеоконтроля, анализа и прогнозирования, фиксирующая правонарушения на дорогах и улицах города.

Изображения с камер общего видеонаблюдения направляются в городские ситуационные центры, где сотрудники полиции могут мониторить ситуацию и принимать меры при необходимости. Общее число установленных камер в городах Казахстана – около 30 тысяч.