Камеры "Сергек" установили на дороге Медеу — Шымбулак (фото)

На автодороге Медеу-Шымбулак установили четыре камеры "Сергек" с ограничением скоростного режима в 40 км/ч. Это поможет обеспечить безопасность туристов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы

Четыре камеры аппаратно-программного комплекса "Сергек" с ограничением скоростного режима в 40 км/ч появились на автодороге Медеу — Шымбулак.

"Камеры расположены на участке протяженностью 7 км. От шлагбаума высокогорного катка "Медеу" до горнолыжного курорта "Шымбулак".

Это поможет обеспечить безопасность людей в связи с увеличением потока пеших туристов и количества электромобилей, осуществляющих движение по указанному маршруту", — заявили в акимате.

Места расположения камер "Сергек". Фото: Акимат Алматы

В пресс-службе акимата также уточнили, что фиксация нарушений ПДД на данном участке начнется с 1 декабря.

Всего в Алматы функционируют 7894 камеры АПК "Сергек". Они установлены в рамках реализации проекта "Государственное частное партнерство" в 2021 году.

Напомним, ранее сообщалось, что камеры "Сергек" появятся на наиболее опасных участках дорог в Алматинской области с 1 сентября.

Также астанчане заметили необычную камеру "Сергек" на улицах города. В Sergek Group пояснили, что тестируют в пилотном режиме новые способы фиксации нарушений.

В октябре в соцсетях появились кадры с камерами "Сергек" на общественном автобусе в Караганде. В компании рассказали, что в Караганде устройство в пилотном режиме используется на маршрутном автобусе, записывает события по нарушению скоростного режима и передает на сервер без выписки штрафов.