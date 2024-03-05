"Объективы внушительного размера": новые камеры "Сергек" заметили в Алматы

В Алматы замечены новые камеры "Сергек" с "объективами внушительного размера". В Sergek Group сообщили, что с их помощью можно получить изображение более высокого качества, пишет корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали на Kolesa.kz, в Алматы на улице Саина и ВОАД были замечены новые камеры "Сергек" с "объективами внушительного диаметра".

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Sergek Group.

"Установленное оборудование – специализированная транспортная камера. Она имеет более высокое разрешение и поляризационный фильтр, который противодействует бликам на стекле. Это позволяет получать изображения в еще более высоком разрешении, в том числе в темное время суток", – рассказали в компании.

Напомним, в декабре прошлого года в Алматы в пилотном режиме системы общественной и дорожной безопасности камеры "Сергек" начали фиксировать водителей, игнорировавших людей на пешеходных переходах.

Добавим, по информации на официальном сайте разработчика, "Сергек" – интеллектуальная система видеоконтроля, анализа и прогнозирования, фиксирующая правонарушения на дорогах и улицах города.

Изображения с камер общего видеонаблюдения направляются в городские ситуационные центры, где сотрудники полиции могут мониторить ситуацию и принимать меры при необходимости. Общее число установленных камер в городах Казахстана – около 30 тысяч.