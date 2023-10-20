Камеры "Сергек" запечатлели на крыше автобуса карагандинцы

В соцсетях появились кадры с камерами "Сергек" на общественном автобусе в Караганде. Ситуацию прокомментировали в пресс-службах компании-разработчика Sergek Group и ДП региона, передает NUR.KZ.

Фотографии установленных камер наблюдений на крыше общественного транспорта опубликованы в Instagram-паблике Dorogi_karagandy. Судя по кадрам, на крыше с передней и задней стороны установлены камеры наблюдения. В описании говорится, что это камеры "Сергек".

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе компании-разработчика Sergek Group сообщили, что в Караганде устройство в пилотном режиме используется на маршрутном автобусе, записывает события по нарушению скоростного режима и передает на сервер без выписки штрафов.

"Сергек Патруль" – аппаратно-программный комплекс с искусственным интеллектом. Может использоваться как на патрульном автомобиле, так и на любом специализированном транспорте. Например, в пилоте в Караганде устройство используется на маршрутном автобусе, записывает события по нарушению скоростного режима и передает на сервер, без выписки штрафов. Если систему запустят в "боевой" режим, то об этом водителей уведомит уполномоченный орган", – рассказали в компании.

В пресс-службе Sergek Group отметили, что кроме превышения скорости, устройство умеет определять и другие нарушения, такие как проезд по автобусной полосе, нарушение правил стоянки и прочие. С помощью алгоритмов компьютерного зрения "Сергек Патруль" автоматически распознает автомобиль в потоке по номерному знаку, сверяет с базами данных и передает данные сотрудникам полиции.

"Также благодаря интеграции баз данных комплекс может использоваться для поиска транспорта по ориентировкам, числящегося в угоне или розыске, имеющих множественные предписания по совершенным нарушениям ПДД или автомобилей, чьи владельцы лишены права вождения", – добавили в компании.

Автобус с камерой на крыше. Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области сообщили, что штрафы за выявленные нарушения ПДД камерой "Сергек" жителям города не придут, так как проект еще тестируется.

"В целях мониторинга потока автотранспорта, нарушающих ПДД на улицах города Караганды, в пилотном проекте на одном маршрутном автобусе установлена камера видеонаблюдения "Сергек".

Штрафы за выявленные нарушения ПДД гражданам не придут, так как проект проходит в тестовом режиме", – сообщили в ведомстве.

Автобус с камерой на крыше. Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

Напомним, ранее мы писали, что камеры "Сергек" появятся на наиболее опасных участках дорог в Алматинской области с 1 сентября.

Также астанчане заметили необычную камеру "Сергек" на улицах города. В Sergek Group пояснили, что тестируют в пилотном режиме новые способы фиксации нарушений.