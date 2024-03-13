В СИЗО и спецприемниках может не хватить места для семейных дебоширов, заявили в МВД

В МВД сообщили, что после принятия закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей семейным дебоширам может не хватить мест в СИЗО и спецприемниках, передает сайт телеканала КТК.

В МВД рассказали, что семейным дебоширам после принятия нового закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей в Казахстане может не хватить мест в СИЗО и спецприемниках.

По информации телеканала, спецприемников по стране чуть более 30. При этом в Акмолинской и Алматинской областях их и вовсе не имеется. Поэтому содержать там могут лишь подозреваемых в особо опасных преступлениях – за незаконное хранение оружия, наркотиков, воровство и хищения.

"Мы уже сейчас предполагаем, что порядка 5 тысяч лиц, а может быть, и больше мы должны будем содержать по этим статьям в следственных изоляторах", – сообщил сегодня замглавы МВД Игорь Лепеха.

Источник: КТК

Напомним, проект закона по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане депутаты мажилиса приняли в работу в конце января. Депутат Асхат Аймагамбетов отмечал, что законопроектом предлагается заводить дело на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы.

21 февраля в мажилисе в первом чтении одобрили законодательные поправки. Одно из нововведений – пожизненное лишение свободы педофилов и убийц детей.

Между тем депутат Елнур Бейсенбаев предложил ввести хирургическую кастрацию для педофилов. Замглавы МВД Игорь Лепеха прокомментировал предложение.

А депутат Магеррам Магеррамов предложил создать в Казахстане государственный алиментный фонд.