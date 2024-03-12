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Эзотерика

О подтоплениях предупредили жителей одного из регионов Казахстана

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Лед тает в водоеме
Оттепель. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики заявили, что с повышением температурного фона в период с 14-16 марта 2024 годы в ЗКО ожидаются подтопления, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

"В связи с повышением температурного фона в период с 14-16 марта 2024 годы в Западно-Казахстанской области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", - сообщили в "Казгидромет".

В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, вчера синоптики объявили штормовое предупреждение в нескольких регионах Казахстана из-за неблагоприятных погодных условий.

При этом на большей части территории страны пообещали похолодание до -20 градусов.

Также синоптики предупреждали, что приход весны в этом году на большей части Казахстана ожидается лишь во второй половине марта - начале апреля.

Сообщалось, что в южных регионах март начнется с теплых весенних дней, но затем вновь вернутся холода, со смешанными осадками. В северных областях Казахстана март будет продолжением зимы.

В течение месяца ожидается по-зимнему холодная погода, со снегопадами, метелями, частыми гололедными явлениями и туманами. Весна будет напоминать о себе только в некоторые дни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2066946-o-podtopleniyah-predupredili-zhiteley-odnogo-iz-regionov-kazahstana/

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