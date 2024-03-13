Снегопад и похолодание обещают жителям мегаполисов Казахстана в среду

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 13 марта - во всех трех мегаполисах ожидается снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают снегопад. Температура днем поднимется до 5 градусов, а ночью опустится до -1 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до -6 градусов, ночью температура снизится до -19 градусов. Скорость ветра – 6,4 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до 7 градусов, ночью опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,0 м/с.