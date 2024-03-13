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Из-за обильного дождя в Шымкенте затопило улицы, дворы и частный дом (видео)

Опубликовано:

Залитые водой улицы
Залитые водой улицы. Кадр из видео: instagram.com/shymkent.online

Во вторник, 12 марта, в Шымкенте из-за обильного дождя затопило улицы города, дворы и один частный жилой дом. Об этом сообщили в МЧС, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС РК, за сутки в городе выпало 33,7 мм осадков. Из-за обильного дождя в районе Туран и микрорайоне Казыгурт произошло подтопление частного одного жилого дома и 15 дворовых территорий. В четырех районах города подтопило 10 улиц.

С последствиями непогоды боролись больше 30 сотрудников ДЧС и более 10 единиц техники. Местными исполнительными органами проводились работы по откачке воды с 10 дворовых территорий и 6 улиц.

"Всего откачено воды более 1700 кубометров воды. Пострадавших нет", - рассказали в МЧС.

Между тем горожане делятся кадрами с затопленными улицами в соцсетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2067252-iz-za-obilnogo-dozhdya-v-shymkente-zatopilo-ulitsy-dvory-i-chastnyy-dom-video/

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