"Никому ничего не надо": частные дома топит талой водой в Караганде (видео)

Жители частного сектора в Караганде жалуются, что с потеплением их дома начало топить талыми водами. Люди вынуждены искать другое жилье, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в выходные из-за плюсовой температуры и дождя в Караганде начал активно таять снег. Только не все горожане этому рады. Талая вода начала топить частные дома, а люди не могут справиться с напором.

"Здесь выкачивали с насосом. А что толку? Опять дома. Сейчас в дом зайдите, посмотрите, в каком мы состоянии. Невозможно там жить. Маленький ребенок есть. Соседей тоже затопило.

Никому ничего не надо. С акимата вот никто не пришел. Вот я звонила, там ругается женщина", - пожаловалась горожанка Гульсара Мускунова.

Больше всего страдают дома, расположенные ниже уровня дороги. Весь растаявший снег огромными ручьями затекает внутрь. Жители, поняв, что не в силах справиться с потопом, попытались спасти технику и мебель, стариков и детей отправили к родственникам.

По словам местных, такой воды они еще не видели. Они связывают это с прошлогодним ремонтом дороги.

В акимате же призывают до прихода тепла как можно скорее вывезти весь снег со дворов. На улицах частного сектора все еще стоят высокие сугробы. Сейчас в списке пострадавших от талых вод уже как минимум четыре дома.

"В свою очередь подрядной организацией были незамедлительно приняты меры по отводу талой воды – это откачка талой воды, вывоз снега с дворовой территории и отвод талых вод в мешкотары. На данный момент ситуация стабилизировалась", - заявил руководитель отдела обеспечения жизнедеятельности акимата района им. А. Бокейхана Асылбек Жумакаев.

Источник: КТК

Напомним, еще в январе этого года бывший глава МЧС Сырым Шарипханов рассказал, каким регионам Казахстана грозят паводки. Он подчеркивал, что необходимо перейти в режим повышенной готовности.

В феврале синоптики дали прогноз по паводкам на весенний период. Отмечалось, что основной прогноз ожидаемого объема стока весеннего половодья РГП "Казгидромет" выпустит в марте 2024 года.

Позже новый министр по ЧС Чингис Аринов назвал регионы Казахстана, где есть риски подтоплений из-за таяния снега и сточных вод. При этом глава МЧС подчеркнул, что паводковая обстановка в Казахстане на сегодняшний день "относительно стабильная".

Премьер-министр Олжас Бектенов на одном из заседаний правительства заявил, что ранее неоднократно давались поручения по реализации мероприятий против паводков, но некоторые так и не исполнены. в связи с этим глава кабмина поручил наказать некоторых чиновников.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.