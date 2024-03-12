Проливные дожди и снег: синоптики объявили штормовое предупреждение в Казахстане

На среду, 13 марта, в ряде областей Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение. Жителей предупреждают о сильных осадках и порывистом ветре, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Алматы ночью 13 марта ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. Временами в мегаполисе будет наблюдаться туман.

В Шымкенте синоптики прогнозируют осадки, ночью – сильные осадки (дождь, снег). Временами может наблюдаться гололед, туман. Днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

На юге и в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. Временами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

На юге, в горных районах области Жетісу также вероятен сильный дождь, возможен снег. На востоке, в горных районах – туман. На юге и востоке региона порывы ветра могут достигать 15-20, днем в районе Алакольских озер – временами 23-28 м/с.

На юге, западе, а также в горных и предгорных районах Туркестанской области пройдут осадки, ночью в горных и предгорных районах – сильные осадки (дождь, снег). Также ожидаются гололед и туман. Ветер в горных и предгорных районах – до 15-20 м/с.

Ночью на юге, в горных районах Жамбылской области прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах - туман, гололед. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах региона порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

"В связи с прогнозом сильных осадков, в виде дождя, и повышением температурного фона в период с 12 по 13 марта 2024 года в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей и области Жетісу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, а также формирования талого стока на равнинной территории, при этом возможны разливы и подтопления.

При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки, а так же находящихся в пойменных участках реки", – предупредили синоптики.

Ночью в области Абай ожидаются осадки, днем на западе, севере – дождь, снег и гололед. На юге и западе – ветер до 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь и снег, а на востоке региона – сильный снег. Также на востоке и юге – туман, гололед. На севере и юго-востоке – ветер до 15-20 м/с.

При этом в обоих регионах сохранятся положительные температуры воздуха.

"Ожидается продолжение интенсивного снеготаяния на территории области Абай и ВКО, что приведет к формированию таловых и склоновых стоков, образованию поверхностного стока воды, а также к возможным подтоплениям.

При превышении критических отметок уровней воды, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки, а так же находящихся в пойменных участках реки", – добавили метеорологи.

В центре Кызылординской области ожидается туман. Скорость ветра на севере области – 15-20 м/с.

В Акмолинской области прогнозируется низовая метель. Ночью и утром на западе, юге региона – туман.

Кроме того, на севере, востоке Костанайской области, ночью на севере Павлодарской области, на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области, на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туманы.