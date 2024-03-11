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Улицы Семея затопило талыми водами

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Откачка воды в Семее
Откачка воды. Кадр из видео: МЧС РК

Информацию по ситуации в Семее в области Абай сообщили в МЧС - на данный момент работы по откачке талых вод завершены, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Сообщается, что силами местных исполнительных органов в разных частях города проводились работы по откачке воды, а совместно с ГККП "Теплокомэнерго" развозится инертный материал.

Сотрудниками департамента по ЧС производились работы по откачке воды из дворовых территорий по улицам Красина, Садовая и Менжинского.

Дополнительно для расчистки арычной системы привлечены силы и средства В/Ч 68303 МЧС.

По информации ведомства, в настоящее время с улиц города откачано более 1500 кубометров воды.

Всего в работах задействованы более 60 человек личного состава и более 20 единиц техники от МИО, ДЧС и В/Ч 68303.

В настоящий момент работы по откачке талых вод завершены.

Силами МИО и ДЧС проводится мониторинг обстановки по улицам города.

Напомним, на днях в области Абай талая вода чуть не затопила участок республиканской трассы. Появилась информация о подтоплении нескольких жилых домов. Ее прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Вместе с тем в Алматинской области и Жетiсу талой водой затопило дворовые участки.

Ранее метеорологи озвучивали прогноз по некоторым регионам. Специалисты обращали внимание на то, что в бассейнах горных рек восточной, юго-восточной и южной частей страны суммарные осадки за период влагонакопления около или выше среднемноголетних значений, за исключением бассейнов некоторых горных рек юго-восточной части республики (южный склон Илейского Алатау и северный склон хребта Кетмень).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2065905-v-mchs-rasskazali-o-situatsii-s-podtopleniyami-v-semee/

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