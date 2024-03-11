Похолодание до -20 градусов пообещали в ближайшие дни в Казахстане

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня, с 12 по 14 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В предстоящие дни на территории Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохранится неустойчивый характер погоды.

Синоптики прогнозируют, что пройдут осадки:

сильные - в виде дождя и снега - 12 марта в Павлодарской и Карагандинской областях;

12-13 марта в области Жетісу, Абай, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях.

По республике прогнозируется усиление ветра, туман и гололед.

Помимо этого на большей части страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до -10...-20 градусов, днем - до -2...-10, а на юге столбики термометров ночью опустятся до -2...-12 со знаком минус, днем - до -6...+2 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что приход весны в этом году на большей части Казахстана ожидается лишь во второй половине марта - начале апреля.

Сообщалось, что в южных регионах март начнется с теплых весенних дней, но затем вновь вернутся холода, со смешанными осадками.

В северных областях Казахстана март будет продолжением зимы. В течение месяца ожидается по-зимнему холодная погода, со снегопадами, метелями, частыми гололедными явлениями и туманами. Весна будет напоминать о себе только в некоторые дни.