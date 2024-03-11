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Снег, дождь и гроза: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

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Дорога. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ухудшение погодных условий ожидается в ряде регионов Казахстана 12 марта - синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане 12 марта ночью и утром пообещали туман.

Завтра днем в Павлодарской области ожидаются осадки (преимущественно снег), на юге, востоке области низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер северный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Во вторник днем в Костанайской области тоже ожидается снег, на юге области низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер юго-западный днем на юге области 15 м/с.

На западе, севере, юго-востоке Акмолинской области - низовая метель. Ночью и утром на западе, юго-востоке области ожидается туман.

12 марта днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области возможны осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, юге области - туман. Ветер юго-восточный днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

Завтра днем на западе, севере области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный, южный днем в центре, на юго-западе области 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области будет туман.

Завтра утром и днем на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью в центре, на юге, днем на севере Кызылординской области возможен гололед. Ветер юго-западный, западный днем 15-20 м/с.

Ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере, востоке области ожидается туман.

12 марта на западе, севере, в центре Актюбинской области возможна низовая метель. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке, в горных районах области Жетісу временами ожидается туман. Ветер юго-западный в районе Алакольских озер порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2066487-sneg-dozhd-i-groza-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

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