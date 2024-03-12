Мороз до 20 градусов, снег и дождь и обещают в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 12 марта - в двух мегаполисах обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 12 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -7 градусов, ночью температура снизится до -20 градусов. Скорость ветра – 2,3 м/с.

В Шымкенте сегодня обещают снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 11 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,2 м/с.