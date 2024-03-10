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Эзотерика

Разливы, подтопления, метели и туманы ожидаются в понедельник в регионах Казахстана

Опубликовано:

Подтопленная местность
Паводки. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики выпустили штормовое предупреждение для 16-ти регионов Казахстана. В некоторых областях есть угроза паводков и подтоплений, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане 11 марта на дорогах ожидается гололедица. Ночью и утром – туман. Скорость ветра в столице будет достигать 15-20 м/с.

В Алматы ночью прогнозируется туман.

Ночью в горных и предгорных районах области Жетісу ожидается дождь и повышение температуры воздуха ночью – до 0...+5 градусов, днем – до +10...+15 градусов.

"Ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, возможны разливы и подтопления жилых дворов, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках", – предупредили синоптики.

Также в Актюбинской области с 11 по 12 марта в связи с вероятным повышением дневных температур воздуха, а также с продолжением интенсивного снеготаяния возможны подтопления талыми водами в Иргизском, Мугалжарском и Шалкарском районах.

Ночью и утром на севере, западе, юге Актюбинской области ожидается туман.

На юге, в горных районах Жамбылской области прогнозируется туман. Днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

11 марта ночью и утром на юге, а также в центре и в горных районах Алматинской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере, юге, днем – на юге и востоке Акмолинской области вероятна низовая метель, на дорогах – гололедица. На западе и юге региона ожидается туман. Ветер на севере и востоке – с порывами до 15-20 м/с.

При этом на западе, севере и востоке Павлодарской области прогнозируются небольшие осадки (снег, дождь), а также гололед. Днем на западе, севере и востоке области – порывы ветра до 15-20 м/с.

На севере, востоке и юге Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

Ночью на востоке, юге Костанайской области – низовая метель. На западе, юге региона – туман. Ночью на юге области – порывы ветра до 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман и гололед. Скорость ветра днем на западе, севере, юге области будет доходить до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидается снег, а днем на юге области – небольшой снег. На юге региона – низовая метель и порывы ветра до 15-20 м/с. Ночью и утром на западе – туман.

Кроме того, 11 марта на юге и в центре Кызылординской области, а также ночью и утром на севере, востоке Мангистауской области синоптики прогнозируют туман.

На западе, севере и юге области Абай ожидаются осадки в виде снега и дождя, гололед. Скорость ветра днем на западе, севере и в центре региона будет достигать 15-20 м/с.

На севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области в понедельник также прогнозируются осадки (дождь, снег), гололед. Днем на севере области – ветер до 15-20 м/с.

При этом на западе, севере, юге области Абай осадки (преимущественно дождь) и на севере, востоке, юге ВКО температура воздуха будет находиться выше нуля.

В связи с этим в указанных регионах ожидается интенсивное снеготаяние.

"Учитывая значительное количество снега, осеннее увлажнение почвы и наличие ледяной корки, впитывание талой воды в почву будет затруднено, что приведет к образованию поверхностного стока воды, формированию склоновых стоков и возможным подтоплениям.

При превышении критических отметок уровней воды, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки, а так же находящихся в пойменных участках реки", – добавили метеорологи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065782-razlivy-podtopleniya-meteli-i-tumany-ozhidayutsya-v-ponedelnik-v-regionah-kazahstana/

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