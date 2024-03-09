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Эзотерика

Спасатели ВКО обратились к жителям региона из-за паводков

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Военные прибыли в ВКО для помощи спасателям
Обстановка в ВКО. Фото: МЧС РК

ДЧС ВКО обратился к жителям региона из-за паводков - спасатели рекомендуют гражданам уже сейчас подготовиться к весеннему периоду, передает NUR.KZ.

В департаменте по ЧС отметили, что службы гражданской защиты области приведены в повышенную готовность.

Сообщается, что в регион прибыли военные (порядка 50 человек).

Они будут распределены для мониторинга ситуации и экстренного реагирования на паводки в районы Алтай и Курчум, где на сегодняшний день зафиксировано наибольшее количество снегозапасов:

  • в районе Алтай высота снежного покрова составляет 126 см;
  • в горных районах 138 см;
  • в Курчумском районе – 100 см.

"На сегодняшний день в регионе обстановка стабильная. С жителями паводкоопасных населенных пунктов проведено порядка 200 рейдов". - заявили в ДЧС.

Тем не менее спасатели уже сейчас рекомендую жителям ВКО подготовиться к весеннему периоду:

  • очистить дворовую территорию от снега, арыки и канавы от наледи - это обеспечит отвод талой воды;
  • по возможности иметь в наличии мешкотару и подручные инертные материалы для обваловки.

Отметим, ранее прогноз по некоторым регионам страны озвучили метеорологи. Специалисты обратили внимание, что в бассейнах горных рек восточной, юго-восточной и южной частей страны суммарные осадки за период влагонакопления около или выше среднемноголетних значений, за исключением бассейнов некоторых горных рек юго-восточной части республики (южный склон Илейского Алатау и северный склон хребта Кетмень).

В конце февраля десять регионов Казахстана с наибольшим риском паводков назвали в МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065569-spasateli-vko-obratilis-k-zhitelyam-regiona-iz-za-pavodkov/

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