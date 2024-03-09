Спасатели ВКО обратились к жителям региона из-за паводков
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ДЧС ВКО обратился к жителям региона из-за паводков - спасатели рекомендуют гражданам уже сейчас подготовиться к весеннему периоду, передает NUR.KZ.
В департаменте по ЧС отметили, что службы гражданской защиты области приведены в повышенную готовность.
Сообщается, что в регион прибыли военные (порядка 50 человек).
Они будут распределены для мониторинга ситуации и экстренного реагирования на паводки в районы Алтай и Курчум, где на сегодняшний день зафиксировано наибольшее количество снегозапасов:
- в районе Алтай высота снежного покрова составляет 126 см;
- в горных районах 138 см;
- в Курчумском районе – 100 см.
"На сегодняшний день в регионе обстановка стабильная. С жителями паводкоопасных населенных пунктов проведено порядка 200 рейдов". - заявили в ДЧС.
Тем не менее спасатели уже сейчас рекомендую жителям ВКО подготовиться к весеннему периоду:
- очистить дворовую территорию от снега, арыки и канавы от наледи - это обеспечит отвод талой воды;
- по возможности иметь в наличии мешкотару и подручные инертные материалы для обваловки.
Отметим, ранее прогноз по некоторым регионам страны озвучили метеорологи. Специалисты обратили внимание, что в бассейнах горных рек восточной, юго-восточной и южной частей страны суммарные осадки за период влагонакопления около или выше среднемноголетних значений, за исключением бассейнов некоторых горных рек юго-восточной части республики (южный склон Илейского Алатау и северный склон хребта Кетмень).
В конце февраля десять регионов Казахстана с наибольшим риском паводков назвали в МЧС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065569-spasateli-vko-obratilis-k-zhitelyam-regiona-iz-za-pavodkov/