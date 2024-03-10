Снег и сильный ветер ожидаются в мегаполисах Казахстана в воскресенье
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 10 марта – во всех трех мегаполисах прогнозируются осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы может пойти снег. Температура днем поднимется до +6 градусов, а ночью – опустится до +3 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.
В Астане также ожидается снегопад. Днем воздух прогреется до +1 градуса, ночью температура снизится до -13 градусов. Скорость ветра – 8,8 м/с.
В Шымкенте в воскресенье прогнозируется дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +10 градусов, ночью – опустятся до +5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,5 м/с.
При этом напомним, что в ряде регионов на сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение из-за тумана, гроз и порывистого ветра.
Как не пострадать при сильном ветре?
Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.
Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.
При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.
Так, находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
- держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.
Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065605-sneg-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-v-voskresene/