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Движение по проспекту Туран открыли в Астане

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Водитель в автомобиле
Водитель. Иллюстративное фото: Unsplash/why kei

Работы по прокладке магистрального канализационного коллектора через проспект Туран в районе пересечения с улицей Орынбор завершены в столице, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

В пресс-службе акимата Астаны сообщили, что движение по проспекту Туран для автотранспортных средств открыто в обоих направлениях.

"В связи с проводимыми работами по устройству смотровых камер ограничено движение по крайней правой полосе по направлению из города, в сторону проспекта Улы дала, а также по правому съезду с проспекта Туран на улицу Орынбор.

Это не сказывается на движении, так как движение открыто в обе стороны", - отметили в ведомстве.

В акимате напомнили, что реализация данного проекта крайне необходима для развития инженерной инфраструктуры столицы и обеспечения надежности функционирования сетей бытовой канализации.

Жителям Астаны принесли извинения за временные неудобства.

Ранее мы сообщали, что с 21 февраля акимат Астаны временно перекрыл для проезда часть проспекта Туран. В этом месте строили новый магистральный канализационный коллектор.

Напомним, летом прошлого года проспект Туран уже перекрывали. Тогда это было связано с ремонтом на двух участках дороги. Тогда перекрытие продлилось всего пару дней.

Также недавно аким Астаны Женис Касымбек рассказал, что на столичном левом берегу могут появиться односторонние улицы в центре города. Это, по мнению местных властей, повлияет на улучшение транспортного потока в мегаполисе.

При этом летом прошлого года на бульварном участке улицы Егемен Казахстан в Астане уже ввели одностороннее движение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065090-dvizhenie-po-prospektu-turan-otkryli-v-astane/

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