Зачем закрыли один из крупных проспектов в Астане, объяснил аким Касымбек

Для чего с 21 февраля временно перекрыли часть проспекта Туран в Астане, рассказал в Instagram аким столицы Женис Касымбек, передает NUR.KZ.

Речь идет о перекрытии участка проспекта Туран, а именно угла между улицами Орынбор и Баглановой, где сейчас, по информации Жениса Касымбека, ведутся работы по строительству магистрального канализационного коллектора.

Градоначальник разъяснил, почему так важен этот проект, что и стало поводом перекрытия участка крупного проспекта в Астане.

"В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых стоков левобережной части города осуществляется по магистральному коллектору, проходящему по пр. Мангелик ел, ул. Керей Жанибек хандар и пр. Туран. Коллектор был построен 16 лет назад. Его протяженность - 6 км.

С учетом развития города и увеличения объемов стоков, данный коллектор работает на пределе своих возможностей. Из-за повышенной нагрузки на данный коллектор происходят нарушения его работы, проводимые аварийно-восстановительные работы не дают ожидаемого результата", - отмечает Касымбек.

Вместе с тем в данном районе столицы отсутствует альтернативный вариант отвода стоков.

"Дальнейшая эксплуатация существующего трубопровода может привести к необратимым негативным последствиям техногенного и экологического характера, с выходом сточных вод на поверхность и затоплением ряда улиц. Для надежного отвода хозяйственно-бытовых стоков мы разработали проект и в текущем месяце приступили к строительству магистрального канализационного коллектора по пр. Туран", - добавил аким города.

Отмечается, что протяженность нового коллектора составит почти 8 км, а завершить строительство объекта местные власти обещают к 9 марта.

Напомним, летом прошлого года проспект Туран уже перекрывали. Тогда это было связано с ремонтом на двух участках дороги. Тогда перекрытие продлилось всего пару дней.

Также недавно аким Астаны Женис Касымбек рассказал, что на столичном левом берегу могут появиться односторонние улицы в центре города. Это, по мнению местных властей, повлияет на улучшение транспортного потока в мегаполисе.