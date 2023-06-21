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На двух участках проспекта Туран в Астане полностью перекроют движение из-за ремонта

Опубликовано:

Знак "Дорожные работы"
Знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане в связи с ремонтом на двух участках проспекта Туран полностью перекроют движение, передает официальный сайт столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Сообщается, что ведомством в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Астаны будет проведен средний ремонт проспекта Туран.

В связи с этим:

  • с 21:00 21 июня до 12:00 22 июня будет полностью перекрыто движение для машин на пересечении проспекта Туран и Кургальжинского шоссе.
  • с 21:00 22 июня до 12:00 23 июня будет полностью перекрыто движение на пересечении проспекта Туран и улицы Сарайшык.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут в целях избежания заторовых ситуаций на дорогах. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просии с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – добавили в управлении.

Напомним, в Астане с 21 по 26 июня участок по улице Ш. Валиханова от улиц Кенесары до А. Иманова перекроют для транспорта из-за ремонта дорог.

Отметим, по информации на сайте ИПС "Адилет", средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них.

При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025690-na-dvuh-uchastkah-prospekta-turan-v-astane-polnostyu-perekroyut-dvizhenie-iz-za-remonta/

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