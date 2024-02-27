Односторонняя улица может появиться на левом берегу Астаны

На сегодняшнем брифинге глава Астаны Женис Касымбек рассказал, что на столичном левом берегу могут появиться односторонние улицы, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что в столице появится односторонняя улица в центре города.

"Естественно, это будет делаться только по согласованию через общественное слушание. Например, я могу сейчас сказать, есть такое предложение вокруг линейного парка. С двух сторон сделать одностороннее движение. Но это будет обсуждаться, и только при согласовании с жителями города вопрос будет решаться", – заявил он.

Касымбек уверен в том, что это тоже повлияет на улучшение транспортных потоков.

Линейный парк, к слову, расположен на левом берегу, недалеко от Абу-Даби Плаза. Возможность сделать односторонними улицы Туркестан и Акмечеть обсуждается продолжительное время.

Отметим, что летом прошлого года на бульварном участке улицы Егемен Казахстан в Астане ввели одностороннее движение.

Добавим, согласно правилам дорожного движения, дорога с односторонним движением – это дорога или проезжая часть, по которой движение транспортных средств по всей ширине осуществляется в одном направлении.