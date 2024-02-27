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Односторонняя улица может появиться на левом берегу Астаны

Опубликовано:

Машины стоят в пробке
Машины. Иллюстративное фото: pexels.com

На сегодняшнем брифинге глава Астаны Женис Касымбек рассказал, что на столичном левом берегу могут появиться односторонние улицы, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что в столице появится односторонняя улица в центре города.

"Естественно, это будет делаться только по согласованию через общественное слушание. Например, я могу сейчас сказать, есть такое предложение вокруг линейного парка. С двух сторон сделать одностороннее движение. Но это будет обсуждаться, и только при согласовании с жителями города вопрос будет решаться", – заявил он.

Касымбек уверен в том, что это тоже повлияет на улучшение транспортных потоков.

Линейный парк, к слову, расположен на левом берегу, недалеко от Абу-Даби Плаза. Возможность сделать односторонними улицы Туркестан и Акмечеть обсуждается продолжительное время.

Отметим, что летом прошлого года на бульварном участке улицы Егемен Казахстан в Астане ввели одностороннее движение.

Добавим, согласно правилам дорожного движения, дорога с односторонним движением – это дорога или проезжая часть, по которой движение транспортных средств по всей ширине осуществляется в одном направлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063340-odnostoronnyaya-ulitsa-mozhet-poyavitsya-na-levom-beregu-astany/

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