Одностороннее движение ввели на одной из улиц в Астане

Машины. Иллюстративное фото: Ditto / Getty Images

На бульварном участке улицы Егемен Казахстан в Астане введено одностороннее движение. Об этом сообщает управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Instagram-аккаунте.

С 28 июня по согласованию с управлением административной полиции Астаны на бульварном участке улицы Егемен Казахстан между улицей Кенесары и проспектом Абая введено одностороннее движение.

"Данное решение принято с учетом существующих параметров проезжей части и прилегающих участков улиц, а также особенности организации дорожного движения на них, что позволит обеспечить надлежащую пропускную способность и безопасные условия движения", – говорится в сообщении управления.

Участок улицы в Астане. Скриншот: 2gis.kz/astana

Согласно правилам дорожного движения, дорогой с односторонним движением является дорога или проезжая часть, по которой движение транспортных средств по всей ширине осуществляется в одном направлении.

Добавим, что управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны осуществляет руководство в сфере пассажирского транспорта, строительства и ремонта автомобильных дорог, дорожной инфраструктуры на территории столицы, говорится на официальном сайте госоргана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026772-odnostoronnee-dvizhenie-vveli-na-odnoy-iz-ulits-v-astane/