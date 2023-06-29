Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Одностороннее движение ввели на одной из улиц в Астане

Опубликовано:

Машины едут по дороге
Машины. Иллюстративное фото: Ditto / Getty Images

На бульварном участке улицы Егемен Казахстан в Астане введено одностороннее движение. Об этом сообщает управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Instagram-аккаунте.

С 28 июня по согласованию с управлением административной полиции Астаны на бульварном участке улицы Егемен Казахстан между улицей Кенесары и проспектом Абая введено одностороннее движение.

"Данное решение принято с учетом существующих параметров проезжей части и прилегающих участков улиц, а также особенности организации дорожного движения на них, что позволит обеспечить надлежащую пропускную способность и безопасные условия движения", – говорится в сообщении управления.

Участок улицы в Астане
Участок улицы в Астане. Скриншот: 2gis.kz/astana

Согласно правилам дорожного движения, дорогой с односторонним движением является дорога или проезжая часть, по которой движение транспортных средств по всей ширине осуществляется в одном направлении.

Добавим, что управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны осуществляет руководство в сфере пассажирского транспорта, строительства и ремонта автомобильных дорог, дорожной инфраструктуры на территории столицы, говорится на официальном сайте госоргана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026772-odnostoronnee-dvizhenie-vveli-na-odnoy-iz-ulits-v-astane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.