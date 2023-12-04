Опасные медотходы неправильно утилизировали в Алматинской области и Жетісу

Прокуроры области Жетісу выявили незаконную утилизацию медицинских отходов, опасных для жизни и здоровья граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщает областная прокуратура, мониторингом прокуратуры Каратальского района установлены нарушения правил обезвреживания и утилизации опасных медицинских отходов (классов А и Б), опасных для жизни и здоровья граждан.

"Эти нарушения были зафиксированы рядом с полигоном твердых бытовых отходов в Бастобинском сельском округе. Здесь производилось незаконное сбрасывание и утилизация медицинских отходов из учреждений здравоохранения Алматинской области и области Жетісу", - говорится в сообщение ведомства.

Здесь же отмечается, что согласно экологического законодательства, захоронение медицинских отходов на полигонах запрещено. Такие действия предусматривают административную ответственность (ст.344 КоАП).

Данное нарушение, как сообщили в прокуратуре, зарегистрировано в отделе полиции Каратальского района с целью установления причастных лиц и принятия процессуального решения.

В ноябре мы писали про случай, когда недалеко от Большого Алматинского канала прохожие обнаружили сотни пробирок. Многие были наполнены кровью, а некоторые были разбиты.

Прибывшие на место специалисты установили, что пробирки были ветеринарные. Их применяли для анализа крови животных на бруцеллез. Склянки собрали и уничтожили, почву продезинфицировали.

Между тем, согласно санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления":

утилизация отходов – это использование отходов в качестве вторичных материальных или энергетических ресурсов;

– это использование отходов в качестве вторичных материальных или энергетических ресурсов; захоронение отходов – размещение отходов в назначенном месте для хранения в течение неограниченного срока, исключающее опасное воздействие захороненных отходов на здоровье населения и окружающую среду;

– размещение отходов в назначенном месте для хранения в течение неограниченного срока, исключающее опасное воздействие захороненных отходов на здоровье населения и окружающую среду; медицинские отходы – отходы, образующиеся в процессе оказания медицинских услуг и проведения медицинских манипуляций.

В документе отмечается, что определение класса опасности отхода, вывозимого за пределы объекта, производится для каждого вида отходов в течение трех месяцев с момента его образования и подлежит пересмотру и обновлению в случае изменения технологии или при переходе на иные сырьевые ресурсы, а также в случаях, когда меняется химический состав отходов. Определению класса опасности подлежат также отходы объектов, складируемые на собственных полигонах.

По степени воздействия на здоровье человека и окружающую среду отходы распределяются на следующие пять классов опасности:

1) 1 класс – чрезвычайно опасные;

2) 2 класс – высоко опасные;

3) 3 класс – умеренно опасные;

4) 4 класс – мало опасные;

5) 5 класс – неопасные.

Накопление, хранение и захоронение отходов допускается при наличии специально построенных шламо-, шлако-, хвосто-, золонакопителей и отвалов, сооружений, обеспечивающих защиту окружающей среды и населения.