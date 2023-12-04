Опасные медотходы неправильно утилизировали в Алматинской области и Жетісу
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Прокуроры области Жетісу выявили незаконную утилизацию медицинских отходов, опасных для жизни и здоровья граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщает областная прокуратура, мониторингом прокуратуры Каратальского района установлены нарушения правил обезвреживания и утилизации опасных медицинских отходов (классов А и Б), опасных для жизни и здоровья граждан.
"Эти нарушения были зафиксированы рядом с полигоном твердых бытовых отходов в Бастобинском сельском округе. Здесь производилось незаконное сбрасывание и утилизация медицинских отходов из учреждений здравоохранения Алматинской области и области Жетісу", - говорится в сообщение ведомства.
Здесь же отмечается, что согласно экологического законодательства, захоронение медицинских отходов на полигонах запрещено. Такие действия предусматривают административную ответственность (ст.344 КоАП).
Данное нарушение, как сообщили в прокуратуре, зарегистрировано в отделе полиции Каратальского района с целью установления причастных лиц и принятия процессуального решения.
В ноябре мы писали про случай, когда недалеко от Большого Алматинского канала прохожие обнаружили сотни пробирок. Многие были наполнены кровью, а некоторые были разбиты.
Прибывшие на место специалисты установили, что пробирки были ветеринарные. Их применяли для анализа крови животных на бруцеллез. Склянки собрали и уничтожили, почву продезинфицировали.
Между тем, согласно санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления":
- утилизация отходов – это использование отходов в качестве вторичных материальных или энергетических ресурсов;
- захоронение отходов – размещение отходов в назначенном месте для хранения в течение неограниченного срока, исключающее опасное воздействие захороненных отходов на здоровье населения и окружающую среду;
- медицинские отходы – отходы, образующиеся в процессе оказания медицинских услуг и проведения медицинских манипуляций.
В документе отмечается, что определение класса опасности отхода, вывозимого за пределы объекта, производится для каждого вида отходов в течение трех месяцев с момента его образования и подлежит пересмотру и обновлению в случае изменения технологии или при переходе на иные сырьевые ресурсы, а также в случаях, когда меняется химический состав отходов. Определению класса опасности подлежат также отходы объектов, складируемые на собственных полигонах.
По степени воздействия на здоровье человека и окружающую среду отходы распределяются на следующие пять классов опасности:
1) 1 класс – чрезвычайно опасные;
2) 2 класс – высоко опасные;
3) 3 класс – умеренно опасные;
4) 4 класс – мало опасные;
5) 5 класс – неопасные.
Накопление, хранение и захоронение отходов допускается при наличии специально построенных шламо-, шлако-, хвосто-, золонакопителей и отвалов, сооружений, обеспечивающих защиту окружающей среды и населения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049068-opasnye-medothody-nepravilno-utilizirovali-v-almatinskoy-oblasti-i-zhetisu/