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Эзотерика

Актюбинка подала на сына в суд и потребовала выплаты алиментов

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Пенсионерка
Пожилая женщина. Иллюстративное фото: Tero Vesalainen / Getty Images

68-летняя жительница Актобе обратилась в суд с просьбой взыскать алименты со своего взрослого сына. По делу было заключено соглашение, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, согласно нормам ст.145 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.

"Причиной обращения в суд явилось ухудшение состояния здоровья пенсионерки, отсутствие возможности оплатить сложную операцию", - пояснили в суде.

После проведения примирительной процедуры мать и сын приняли решение урегулировать спор мирно.

Суд утвердил соглашение, по условиям которого ответчик взял на себя обязательства ежемесячно выплачивать нетрудоспособной матери алименты в размере 41 МРП (151 372 тенге).

Производство по гражданскому дело было прекращено. Судебный акт вступил в законную силу.

Напомним, в феврале стало известно, что 65 млн тенге взыскали с жителя Акмолинской области в качестве долга по алиментам.

А житель Костанайской области, ранее уже осужденный к ограничению свободы, продолжил не уплачивать алименты, накопил долг в 400 тыс. тенге и получил реальный срок. Мужчину приговорили к 1 году лишения свободы.

Актюбинца за долг перед детьми по алиментам также привлекли к уголовной ответственности. Ему назначили ограничение свободы и принудительный труд. Сообщалось, что мужчина не исполнял обязанности по уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей и накопил долг в размере 5 млн тенге.

Ранее необычный случай произошел в Алматы: жители города взыскали алименты с внука, так как их дочь была уже безвестно отсутствующей долгий период времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064752-aktyubinka-podala-na-syna-v-sud-i-potrebovala-vyplaty-alimentov/

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