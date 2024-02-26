Казахстанец получил реальный срок из-за долга в 400 тыс. тенге

Мужчина, ранее уже осужденный к ограничению свободы, продолжил не уплачивать алименты, накопил долг в 400 тыс. тенге и получил реальный срок, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, дело о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.139 УК РК, рассматривалось Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Костанайской области.

"Подсудимый, являясь отцом несовершеннолетнего 2012 года рождения, более трех месяцев не исполняет обязанностей по уплате средств на содержание ребенка по судебному приказу, в результате чего образовалась задолженность по алиментам на сумму около 400 тыс. тенге", - установил суд.

Сообщается, что данное правонарушение мужчина совершил во время отбывания наказания в виде ограничения свободы по предыдущему приговору за аналогичное правонарушение.

"Так как подсудимый страдает алкогольной зависимостью, мер к исправлению своего поведения не принимает, продолжая уклоняться от выплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, предыдущим наказанием в виде ограничения свободы не достигнуты цели наказания. С учетом позиции потерпевшей, защиты прав и интересов несовершеннолетнего ребенка-инвалида суд назначил ему наиболее строгое наказание", - сообщили в суде.

Мужчину приговорили к реальному лишению свободы сроком на 1 год.

Отметим, что по ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее депутат Магеррам Магеррамов предложил создать в Казахстане государственный алиментный фонд, который будет сформирован из внебюджетных поступлений. Основной целью фонда будет выплата алиментов детям, которые свыше трех месяцев их не получают. Он отметил, что по состоянию на 1 января 2024 года более 8 тысяч судебных решений по взысканию алиментов не исполняются.