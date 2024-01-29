Алматинцы потребовали алименты от своего внука

Необычный случай произошел в Алматы: жители города взыскали алименты с внука. Об этом рассказала председатель палаты юридических консультантов Гульнара Бердибекова, передает NUR.KZ.

"У нас был один кейс, когда бабушка и дедушка подали на своего внука (иск на алименты - прим. ред.), так как их дочь была уже безвестно отсутствующей долгий период времени. Поэтому престарелые бабушка с дедушкой подали на своего внука. Это тоже закреплено законодательно.

Если они не придут к согласию, то через судебные органы могут подать в суд. И при вынесении решения такие алименты будут начислены", - сообщила председатель палаты юридических консультантов города Алматы Гульнара Бердибекова на брифинге РСК.

Также она отметила, что алименты могут требовать и родители со своих детей. Причем как от одного ребенка, так и всех детей, которые у них имеются. Но только при условии, если они принимали участие в воспитании детей и не были лишены родительских прав, отметила Гульнара Бердибекова.

Также ранее мы рассказали о жителе ВКО, который отказывался платить алименты и получил тюремный срок. Беспечный отец на протяжении семи лет отказывался платить алименты на содержание 11-летнего сына.

А задолжавшего детям алименты на 2 млн тенге жителя Атырау наказали административным арестом сроком на 3 суток.