Актюбинца из-за долга перед детьми в 5 млн тенге привлекли к уголовной ответственности

Мужчину за долг перед детьми по алиментам привлекли к уголовной ответственности. Ему назначили ограничение свободы и принудительный труд, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, актюбинец не исполнял обязанности по уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей и накопил долг в размере 5 млн тенге.

Принятыми мерами прокуратуры города по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.139 УК (Неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств на содержание несовершеннолетних детей).

В январе уголовное дело направили в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Актюбинской области.

Приговором суда должника признали виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с установлением пробационного контроля и привлечением к принудительному труду в общественных местах сроком на 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.

Отметим, что по ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее стало известно, что за неуплату алиментов 15 тысяч казахстанцев не могут выехать за пределы страны, а больше 6 тысяч граждан привлекли к административной ответственности. Отмечалось, что чаще всего главной причиной неуплаты алиментов является отсутствия официальной работы или имущества, на которое можно наложить взыскание.